O demisi vlády jsem se dozvěděl z televize, Sobotka obětoval svou pozici, říká Hamáček

Špičky ČSSD skutečně netušily, jaké úmysly má s vládou premiér Bohuslav Sobotka. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to potvrdil místopředseda ČSSD a šéf sněmovny Jan Hamáček, podle kterého Sobotka demisi s vedením strany ani nekonzultoval. "Rozhodnutí premiéra mě sice překvapilo, ale pokládám ho za státnické rozhodnutí. Rozumím tomu, proč se tak rozhodl," tvrdí Hamáček.

Věděl jste před úterním vystoupením premiéra Bohuslava Sobotky, že oznámí demisi vlády?

O rozhodnutí pana premiéra jsem nevěděl.

On se s vámi a dalšími spolupracovníky v ČSSD neradil, neřekl vám ani, jak se rozhodl?

Pan premiér svůj krok s vedením ČSSD nekonzultoval.

Takže jste se to dozvěděl někde jinde než od něj?

Dozvěděl jsem se to z televize, ve které jsem sledoval tiskovou konferenci pana premiéra.

Váš první pocit?

Překvapení.

Nečekal jste, že oznámí demisi celé vlády?

Očekával jsem, že pan premiér musí otázku afér Andreje Babiše řešit, nicméně jsem očekával, že to je personální otázka jednoho ministra.

Vy jste preferoval spíš variantu jít za prezidentem s návrhem na odvolání Andreje Babiše…

Ano, ale akceptuji rozhodnutí předsedy vlády.

Volal jste premiérovi hned po jeho vystoupení a ptal se ho, proč se tak rozhodl?

Napsali jsme si sms zprávy s tím, že jsem chtěl vědět, kdy se sejde vedení ČSSD, aby o situaci diskutovalo. Jak víte, sešli jsme se ve středu ráno na grémiu. Rozhodnutí premiéra mě sice překvapilo, ale pokládám ho za státnické. Rozumím tomu, proč se tak rozhodl.

Takže vy souhlasíte s tím, že má podat demisi celá vláda?

Při jednání grémia jsem pochopil, že pan premiér nemohl nést odpovědnost za vládu, která na jednu stranu bojuje proti daňovým únikům i za použití elektronické evidence tržeb, ale zároveň jsou aktivity ministra financí této vlády prošetřovány Finanční správou a on odmítá vzít realitu na vědomí. Proto se pan premiér rozhodl udělat tento ústavně nejčistější kok a vytvořit pole pro další politická jednání.

Chovanec, nebo Zaorálek? Záleží na dalších jednáních

Můžou tato jednání skončit tím, že v další vládě už nebude Bohuslav Sobotka a ČSSD navrhne jiného premiéra ze svých řad?

Pokud by nedovládla tato vláda v demisi, tak není možné, aby v další vládě, postavené na současném koaličním půdorysu, byl Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš.

Takže by byl nový premiér, ne pan Sobotka?

Musela by to být vláda s novým premiérem a bez Andreje Babiše.

Mohl by být tím premiérem Milan Chovanec nebo Lubomír Zaorálek?

Těžko můžu komentovat jakákoliv jména. Podle rozložení sil v Poslanecké sněmovně by mělo platit, že nejsilnější politická strana, sociální demokracie, má právo na pozici předsedy vlády. Kdo by to měl být, je otázka dalších politických jednání.

Vy byste to nemohl být?

Tak já zastávám funkci předsedy Poslanecké sněmovny.

To je mi jasné, ale váš odchod z postu předsedy může být otázka jednoho hlasování....

Rozhodně se o mém jménu ve vedení ČSSD nemluví.

Objevily se na jednání ČSSD názory, že měl předseda Sobotka celou situaci s vládou řešit jinak?

Já zásadně nekomentuji jednání politického grémia, můžu říci jen to, že diskuse byla velmi podrobná.

Je možné, že nakonec většina lidí z vedení ČSSD řekne panu Sobotkovi, že takto neměl vládní krizi řešit?

My se teď soustředíme na řešení vládní krize. Teď musíme jako ČSSD přijít s nějakým řešením. Vnitrostranické otázky musí ustoupit do pozadí.

Není ale vyloučeno, že ČSSD ještě do voleb "přepřáhne", že lídrem bude někdo jiný než Bohuslav Sobotka?

O tomto jsme vůbec nediskutovali. Teď musíme prioritně vyřešit vládní krizi.

Týdeník Respekt napsal, že premiér Sobotka se rozhodl pro demisi vlády jen krátce před oznámením, protože prezident Miloš Zeman nechtěl přistoupit na variantu s odchodem Andreje Babiše. Víte o tom něco, mluvil o tomto pan Sobotka na jednání ČSSD?

Pan předseda na grémiu o svých jednáních s prezidentem nemluvil. Nemám informace, že by o tomto pan premiér s panem prezidentem jednali.

Není trošku zvláštní, že za prezidentem za ČSSD nejprve zamířil první místopředseda Milan Chovanec a předseda Sobotka je objednaný až jako druhý na čtvrtek?

Vycházím z toho, že schůzka prezidenta s panem Chovancem byla domluvená dřív, než vypukla aktuální krize, a s vědomím vedení sociální demokracie. Pan první místopředseda pouze využil toho, že už měl termín, je to věc, o které jsme ve vedení strany informováni a souhlasíme.

Není skutečně možné, že pan Sobotka skončí v čele ČSSD?

Takhle daleko nejsem schopný spekulovat. Mně jde o to, aby situace byla vyřešená v co nejkratším čase, abychom omezili na minimum období nestability.

Přesvědčíte ale o správnosti svého postupu veřejné mínění? Mám pocit, že se vám to nedaří, ANO je v mnohem větší informační ofenzívě…

Já jenom doufám, že si hnutí ANO uvědomilo, že inzeráty, které dnes vyšly s předsedou Babišem s páskou na ústech, jsou už součástí volební kampaně. A podle zákona na takovou propagaci není možné poskytovat slevy. Tím pádem ANO rozjelo volební kampaň a ukousli si slušnou část volebního rozpočtu.

Ale myslíte si, že se vám daří přesvědčovat veřejnost o správnosti postupu ČSSD a pana předsedy v nynější vládní krizi?



Možná to je ten důvod, proč pan předseda zvolil tak razantní krok, jakým je demise vlády. Tím dal najevo, že problémy okolo ministra financí jsou opravdu vážné. Pan premiér se rozhodl obětovat svoji pozici, aby upozornil na to, že toto už je přes čáru.

Nemůže to ale veřejnost vnímat spíše tak, že se vzdal a přichystal si cestičku na odchod z vlády a možní i z vysoké politiky?

Jeho rezignace je součást demokratické kultury. Rezignace přichází v situaci, kdy není jiného východiska a situace je neudržitelná. Pan premiér to takto vyhodnotil a já znova říkám, že mu rozumím. Nechtěl nést odpovědnost za to, že jeho ministr je v takto závažném střetu a podezření. Zejména v situace, kdy orgán, který ho vyšetřuje, je mu přímo podřízen jako ministrovi. Nedokážu si představit, že by něco takového bylo možné někde na západ od nás, aby byl ministr vyšetřován svými podřízenými a nereagoval na to. To je jasný konflikt, při kterém by měl ministr rezignovat.

Myslíte si, že současná situace přinese zvýšení preferencí ČSSD? Nepřinese další pád a ještě horší výsledek?

Pokud přijdeme rychle s řešením, které ukončí období nestability, tak to může ČSSD pomoci. Potvrdí se, že sociální demokracie je strana, která má pevné zásady a ideály a staví je nad okamžitý prospěch strany nebo nějaké funkce. Doufám, že to pochopí i veřejnost.