Sobotka sociální demokraty zaskočil: Nic nevěděli, nebrali telefon. Média tak ovládl Babiš

před 33 minutami

Radikálním řešením vládní situace překvapil premiér Bohuslav Sobotka i členy vlastní strany. Zatímco přední členové ČSSD se k nečekanému rozhodnutí svého předsedy příliš nevyjadřovali, politici ANO slovy nešetřili a na Sobotku a ČSSD intenzivně útočili. Ve středu ČSSD vše probere za zavřenými dveřmi. Předseda ANO Andrej Babiš by si podle svých slov dovedl představit jako premiéra místopředsedu ČSSD Lubomíra Zaorálka.

Praha - Málokdy se premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka zmíní o svém soukromém životě. Když před časem udělal výjimku, přiznal se, že v televizi velmi rád sleduje norský seriál z politického prostředí s názvem Vláda.

A právě v tomto seriálu se premiér rozhodl řešit složitou vládní situaci vypsáním předčasných voleb − čímž překvapil úplně všechny. Sobotka v úterý sice oznámil "jen" demisi své vlády, ovšem také všechny zaskočil. Nejvíce přitom své spolustraníky, kteří netušili, s čím jejich šéf nakonec přijde.

Zatímco předseda hnutí ANO Andrej Babiš po celé středeční odpoledne reagoval na Sobotkovo oznámení, po sociálních demokratech jako by se slehla zem. Buď vůbec nebrali telefony, nebo se vyjadřovali velmi stroze. "Rozhodnutí pana premiéra respektuji, situaci probereme na středečním politickém grémiu ČSSD," ozval se jako jeden z mála místopředseda ČSSD a šéf Poslanecké sněmovny Jan Hamáček.

Jeho vyjádření ovšem působilo příliš strojeně, navíc ho poslal jen jako SMS zprávu. Rozhovor, byť třeba jen po telefonu, odmítl. "Toto vyjádření je maximum," odepsal pouze.

Další z vysoce postavených politiků sociální demokracie, který si nepřál být jmenován, naznačil, že straníci dostali pokyn s žádným delším a osobnějším komentářem nevystupovat. "Nebudu se k rozhodnutí premiéra Sobotky vyjadřovat, protože vás nechci krmit komunikačním doporučením strany," uvedl tento politik.

Slovy šetřili i další sociální demokraté, kteří jindy plní sociální sítě i několika zprávami za den. První místopředseda ČSSD Milan Chovanec na dotazy nereagoval a na sociálních sítích se během pondělí vůbec neobjevil. Mlčel také další blízký Sobotkův spolupracovník, místopředseda Lubomír Zaorálek. Stanovisko nebylo možné získat ani od místopředsedy ČSSD Petra Dolínka, který měl telefon dokonce vypnutý.

Z členů vlády tak poněkud paradoxně zareagovala ministryně školství Kateřina Valachová, která vstoupila do ČSSD teprve nedávno. Předsedy se zastala, byť zároveň také přiznala, že o postupu Sobotky nevěděla a byla zaskočena. "K oznámení premiéra Sobotky: Je to radikální krok. Neočekávala jsem ho. Je to právo předsedy vlády. Složitosti situace plně rozumím," napsala s tím, že dál pracuje ve prospěch škol, učitelů a dětí.

Později se ozval také nejčerstvější člen vlády, ministr po lidská práva Jan Chvojka, který Sobotku také podpořil, byť ne tak výrazně. "Je smutné, když své pochybení nebyl Andrej Babiš schopen vyřešit sám. A že to za něj musel řešit premiér. Tato vláda byla úspěšná téměř ve všech parametrech svého vládnutí. Chápu, že premiér nechce, aby se právě proto na ni vzpomínalo jako na vládu, kde správcem kasy byl daňový mág," sdělil Chvojka.

Premiéra se zastal soupeř Zimola

Silného vyjádření podpory z ČSSD se nakonec Sobotka dočkal od muže, který dosud patřil k jeho největším kritikům. A to od Jiřího Zimoly, který byl do minulého týdne hejtmanem Jihočeského kraje.

"Jakkoliv může vypadat tento krok premiéra překvapivě a nečekaně, považuji ho za chlapský a zcela správný. Premiér vzhledem k chování Andreje Babiše nemohl činit jinak," řekl Zimola. Ten bude ale potřebovat v příštích dnech Sobotkovu podporu při schvalování krajské kandidátky do Poslanecké sněmovny. Zimola chce kandidovat, ale Sobotka se zatím stavěl proti němu.

Mlčení sociálnědemokratických špiček vynikalo o to víc ve srovnání se zástupci hnutí ANO. Jejich ministři i další politici se postarali o velkou mediální ofenzivu, byli neustále na příjmu. Kromě toho ministři za ANO uspořádali tiskovou konferenci, kde vystupovali jednotně. Při každé příležitosti ostře kritizovali premiéra Sobotku a silně se zastávali svého šéfa Andreje Babiše.

Kritiku ale Sobotka ve středu patrně uslyší také od svých spolustraníků, byť zazní za zavřenými dveřmi na jednání grémia. Tam se ukáže, jak silnou, či slabou podporu vlastně Sobotka má a zda jej vůbec špičky ČSSD podpoří ohledně jeho rozhodnutí podat demisi.

Předseda ANO Andrej Babiš se už včera pokusil jednotu vedení ČSSD nalomit, když se zmínil, že by si jako předsedu vlády dovedl představit ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Babiš tak zcela cíleně jmenoval politika, který má v ČSSD hodně podporovatelů, což se ukázalo také při volbě místopředsedů ČSSD. Právě ministr zahraničí jich získal nejvíce a dočkal se od delegátů březnového sjezdu dlouhého potlesku.

Samotný Zaorálek sice až dosud pokaždé odmítal, že by mohl vystřídat Sobotku v čele strany, ale nevylučoval, že by jednou mohl místo předsedy strany zaujmout. Kdyby se navíc politici vládní koalice na Zaorálkovi shodli, nebylo by vůbec potřeba, aby ČSSD vedl. Sobotka měl přitom namále už po parlamentních volbách v roce 2013, kdy strana volby vyhrála jen s malým rozdílem. Tehdy se ze 33 členů předsednictva postavilo 13 proti němu a vyzvali jej k odstoupení. Vypjatou situaci uvnitř vlastní strany ale nakonec ustál.