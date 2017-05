Online: Vláda podá demisi. Nechci, aby byl Babiš mučedníkem, řekl Sobotka

"Nechci, aby tady vznikla situace, která nahraje člověku, který tento problém způsobil, která nahraje Andreji Babišovi, který by měl tendenci a má tendenci z toho vytěžit politické body a pustit se okamžitě do volební kampaně, ačkoliv on je ten člověk, který zkomplikoval vztahy koalici, on je ten člověk, který má vážný střet zájmů a je to člověk, který je vyšetřován ze strany daňové zprávy i Policie České republiky," odůvodnil své rozhodnutí Sobotka.