Volebním lídrem ČSSD už nemusí být Sobotka. Špičky strany rozzlobilo, že jim o demisi nic neřekl

I když špičky ČSSD na veřejnosti podporují svého předsedu a premiéra Bohuslava Sobotku, ve skutečnosti jsou na něj mnozí nahněvaní. Nelíbí se jim to, jaké zvolil řešení, a že o svém rozhodnutí podat demisi vlády nikoho dopředu neinformoval. Jednou z variant dalšího vývoje je to, že sociální demokraté navrhnou jako nového kandidáta na premiéra Lubomíra Zaorálka nebo Milana Chovance. Pravděpodobnější je ale varianta se Zaorálkem. Pokud by stanul v čele vlády, byl by zřejmě také lídrem ČSSD ve volbách.

Praha - Pokud si předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka myslel, že za oznámení demise vlády sklidí ve vlastní straně podporu či pochvalu, mýlil se. Podle informací Aktuálně.cz jsou špičky strany jeho postupem rozladěny, což mu také daly na ranním jednání grémia najevo. Online Online: Sobotka ponese demisi na Hrad už ve čtvrtek, rozzlobená ČSSD ho může nahradit Zaorálkem sledujeme "Netušili jsme, že se takto rozhodne, měl nejdříve navrhnout odvolání ministra financí Andreje Babiše," sdělil jeden z vysoce postavených členů strany. "Všichni jsou na něj naštvaní, neřekl to vůbec nikomu. Jeho pozicí to určitě hodně otřáslo," řekl redakci další ze zdrojů v ČSSD. Grémium ČSSD bude jednat ve středu večer v Lidovém domě. Kromě jiného se budou špičky strany bavit o tom, kdo by případně mohl Sobotku nahradit. Vláda bez Bohuslava Sobotky je velmi pravděpodobná, i sám Sobotka se o této možnosti zmínil. Kdo by ale nastoupil na jeho místo? V ČSSD vážně zvažují variantu, že by Sobotku na postu premiéra vystřídal dosavadní ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Ten má ve straně hodně silnou pozici a navíc šéf ANO Andrej Babiš v úterý prohlásil, že si Zaorálka v čele vlády dokáže představit. Zaorálek situaci nechce komentovat, ale podle informací Aktuálně.cz by nebyl proti, navíc patří k těm, kteří Sobotku za jeho postup kritizují. Druhým možným kandidátem na post předsedy vlády je pro ČSSD ministr vnitra Milan Chovanec, ale tato možnost není pravděpodobná. Sociální demokraté jsou přesvědčeni, že by s touto variantou nesouhlasil Babiš, který dlouhodobě Chovance kritizuje. Důležité ale bude odpolední setkání Chovance s prezidentem Milošem Zemanem. Nikdo neví, na čem se tito dva dřívější spojenci domluví. Sociální demokraté se večer budou bavit také o tom, kdo bude lídrem strany pro parlamentní volby. Tím je zatím Sobotka, ale pokud by měla ČSSD nového premiéra, stal by se lídrem nejspíše on. Reakce vedení ČSSD redakce shání, oficiálně ale nechce nikdo situaci uvnitř strany komentovat.

