Když Sobotka pokládal vládu, Babiš si dával svíčkovou. Debatu nezrušil, hostům nakonec zaplatil pivo

před 1 minutou

Rozhodnutí premiéra Bohuslava Sobotky podat demisi zastihlo Andreje Babiše v Rychnově nad Kněžnou. Do Královéhradeckého kraje přijel, aby diskutoval s občany či zaměstnanci podniků. Ani po Sobotkově vystoupení, které jej stejně jako většinu ostatních překvapilo, ale cestu nepřerušil. Na její závěr zaplatil rundu osazenstvu restaurace v Týništi nad Orlicí.

Rychnov nad Kněžnou (od naší zpravodajky) - Když si v úterý ráno ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš připravoval vtipy na svá početná úterní setkání s občany v Královéhradeckém kraji, netušil, že ho premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ještě dokáže zaskočit.

Předsedovi sociální demokracie se to však povedlo v době, kdy Babiš obědval v hotelu Havel na náměstí v Rychnově nad Kněžnou. Ministr se právě ubíral od svíčkové na smetaně k dezertu, když premiér novinářům oznámil, že předloží prezidentu Miloši Zemanovi demisi celé vlády.

Babiš Sobotkův klíčový projev týkající se pádu vlády nesledoval, při jídle místo toho diskutoval se zástupci tamní radnice. Novinku mu tak spěchali říct jeho poradci. Pro ně i Babiše bylo Sobotkovo rozhodnutí překvapením, ostatně i proto narychlo sháněli experty, kteří jim popisovali další možný vývoj situace.

"Jsem překvapený, to jsem nečekal. Pan premiér poškozuje práci celé vlády," řekl pak šéf ANO médiím, která na jeho reakci čekala před hotelem.

Po tomto dramatickém politickém zvratu nabrala Babišova poslední cesta po regionu v pozici ministra před demisí vlády úplně jiný spád.

Předtím přejížděl šéf ANO v černém vládním audi z akce na akci a vtipkoval, že ve funkci odpoledne končí. "Nikdy jsem neletěl speciálem a už ani nepoletím, když budu odvolaný," řekl třeba hodinu před ohlášením demise gymnazistům v Rychnově nad Kněžnou.

Babiš tušil, že jej chce Sobotka odvolat kvůli nejasnostem kolem jeho soukromých obchodů, nepředpokládal ale, že kvůli tomu položí celou vládu.

Vypravoval o tom seniorům v Kvasinách i dělníkům v nedaleké Solnici. Na mnoha místech lidem připomínal úspěchy vlády. "Máme daňové úlevy pro rodiny s dětmi a zvýšili jsme důchody o pět set korun," říkal ministr.

A kromě toho se noví zaměstnanci Škody Auto během školení o bezpečnosti práce ve společenském domě v Solnici dozvěděli, na koho podle Babiše budoucnost nezapomene. Bude to prý on sám a jeho elektronická evidence tržeb nebo například kontrolní hlášení. Aby to stvrdil, zeptal se šéf ANO dělníků trochu provokativně, jaké skutky jeho předchůdců si pamatují.

V mezičase pak rozdával knihu rozhovorů se svými příznivci, podpisy a selfie. Kampaň před nadcházejícími podzimními volbami jede naplno a ministr na to nezapomínal. Demise nedemise fotil se s lidmi na ulici, s debatujícími pivaři v restauraci nebo s dětmi ve škole v Rychnově nad Kněžnou.

I potom, co se dozvěděl o konci vlády, si Babiš utahoval z politiky a politiků. Ale výstupy před občany prokládal vážnými telefonáty na téma vládní krize. Nakonec ale program v Královéhradeckém kraji nezrušil, pokračoval z Rychnova na besedu do sousedního Týniště nad Orlicí, aby tu cestu za voliči zakončil pivem.

A když už se debata s tamními občany rozproudila, celou restauraci, kde bylo pár desítek lidí, na jednu rundu pozval. "Já to zaplatím," řekl ministr, rozdal hostům podniku knihu rozhovorů, přidal pár podpisů a krátce na to odjel do Prahy. O pár minut dřív, než měl původně v plánu.