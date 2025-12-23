Přeskočit na obsah
Babiš ve vinohradské nemocnici podstoupil ambulantní zákrok ve tváři

ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý v pražské vinohradské nemocnici podstoupil ambulantní zákrok ve tváři. Napsal to server Blesk, kterému to potvrdil mluvčí ANO Martin Vodička. Lékařské zákroky v obličeji podstoupili letos také další čeští politici.

Nejde o Babiše, ale princip. Obviněný premiér by poškozoval obraz České republiky, říká Tabery
Andrej BabišFoto: DVTV, Martin Veselovský
"Šlo jen o drobný ambulantní zákrok na tváři, pan premiér už je zpět v práci," uvedl mluvčí ANO. "Lékaři jen odebírali vzorek tkáně a odeslali preventivně k prozkoumání na histologii," dodal Vodička. Babiš se stal v 71 letech při svém jmenování 9. prosince nejstarším předsedou vlády od vzniku ČR.

Lékařské zákroky v obličeji podstoupili letos také další dva tehdy vládní a nyní už opoziční politici. V říjnu tehdejšímu premiérovi Petru Fialovi (ODS) odstranili drobné útvary na pravé tváři. "Nic nebezpečného. Doporučuji všem, ať dbají o své zdraví," uvedl tehdy na dotaz Blesku.

V září tehdejší ministryni obrany Janě Černochové (ODS) lékaři v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) odstranili z pravé tváře bazaliom, uvedla na síti X. Bazaliom je zhoubný kožní nádor, který ale roste jen pomalu, lze jej dobře odstranit a nezpůsobuje metastáze. Také Černochová v souvislosti se zákrokem vyzvala k nepodceňování prevence.

