Maďaři by z premiéra, jako je Babiš, měli radost, řekl Orbán před příznivci hnutí ANO

Návštěva maďarského premiéra Viktora Orbána v Ústí nad Labem skončila neformální debatou v Severočeském divadle, kam byli pozváni členové a příznivci hnutí ANO. Orbán během ní podpořil českého premiéra Andreje Babiše, který naopak přiznal, že nevěděl o roli současného maďarského předsedy vlády v protikomunistickém hnutí.

Když se na jevišti Severočeského divadla před velkým nápisem „Až do roztrhání těla“, což je slogan kampaně ANO, objevil postupně český a maďarský premiér, takřka naplněné hlediště příznivci aktuálně nejsilnějšího českého politického hnutí a jeho členy dlouze tleskalo.

Neformální debata, kterou moderátor v osobě poslance hnutí ANO Aleše Juchelky, nazval „talkshow“, odstartovala chválou šéfa ANO Andreje Babiše. „Maďaři by měli radost, kdyby měli takhle dobrého premiéra,“ prohlásil o českém předsedovi vlády Orbán a poprvé sklidil potlesk publika, ve kterém seděli mimo jiných ministři Karel Havlíček a Lubomír Metnar, ale také exministryně spravedlnosti Tatáňa Malá či poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Hlavní téma: Migrace

V první části setkání se oba premiéři věnovali migraci. Premiér Babiš v divadle několikrát zopakoval, že spolu s Orbánem v roce 2018 zamezili schválení povinných kvót na přerozdělování uprchlíků. Evropská unie tuto myšlenku zavrhla však ještě před Babišovým nástupem do funkce premiéra. Český premiér to před volbami přesto nesčetněkrát opakuje a právě migrace je jedním z jeho hlavních předvolebních témat, ačkoliv odborníci upozorňují, že situace momentálně není tak kritická, aby si zasloužila takovou pozornost.

Téma migrace tak zabrala i velkou část předchozí oficiální tiskové konference. Maďarský premiér varoval i před některými údajnými kroky, které podle něj hrozí ze strany Evropské unie. „Chtěl bych, aby lidé v Česku věděli, že pokud nedáme pozor, vnutí nám v Bruselu takovou dohodu, že všichni budeme platit za to, že máme auto, že máme byt. Západ toho chce dosáhnout. Takhle přijdeme i o své kalhoty,“ varoval Orbán.

Odbornice na politický marketing Alžběta Králová vysvětluje, že právě témata Evropské unie a migrace jsou důvody, proč by Babiš mohl chtít před volbami podporu právě od Orbána, ačkoliv se domnívá, že návštěva maďarského premiéra v Ústí bude mít spíše symbolický význam, než aby měla výraznější vliv na politické preference. „Babišovým voličům je však Orbán blízký svou antiimigrační rétorikou a vystupováním proti Evropské unii. Babiš tak chtěl ukázat, že má vlivné přátele i v zahraničí a v případě další migrační krize je připraven konat a ochránit český národ,“ vysvětlila Králová.

Komplimenty nešly ale jen od Orbána na Babiše. Také český premiér si svého protějška pochvaloval a zdůrazňoval, že to je jeho velký přítel. Na místě pak přiznal, že do té doby nevěděl, že Orbán byl významnou postavou protikomunistického hnutí v Maďarsku. „Viktor je skromný, ale byl symbolem revoluce. A to se v českých médiích nedozvíte, ten v nich má dnes jinou image,“ prohlásil Babiš a moderátor Juchelka přitakal, že to o něm rovněž nevěděl, ačkoliv jde o veřejně známou věc.

Talkshow dvou premiérů

Debata jinak skutečně připomínala spíše „talkshow“, jak v úvodu zmínil Juchelka, který před funkcí poslance moderoval v České televizi zábavní pořad. Promítali se například Babišovy „objímací fotky“ s Orbánem. Padla i otázka na to, jestli spolu oba premiéři někdy po tvrdém jednání zajdou na drink. „S ním se nedá pořádně pít. Stále říká, že druhý den ráno musí pracovat,“ reagoval Orbán.

Debata se stočila i ke sportu, který maďarská vláda ve velkém měřítku podporuje. Podle Babiše je to krok, který by Česko mělo následovat. Během debaty se promítaly i záběry z kvalifikačního utkání fotbalové Ligy mistrů mezi budapešťským Ferencvárosem a pražskou Slavii, přes kterou maďarský celek postoupil dál. Od moderátora Juchelky pak dostal maďarský premiér slávistický dres s číslem 1 a jmenovkou Orbán na zádech.

Setkání v divadle bylo posledním společným programem Babiše s Orbánem, který pak ještě odjel do Lán na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Kritickým otázkám politici čelili v omezené míře jen na tiskové konferenci, na kterou se však údajně s kapacitních důvodů nedostali například reportéři francouzského Le Monde nebo německého Die Zeit. Otázky nebylo možné pokládat ani u restaurace Větruše, kde měl být podle programu fototermín, který byl však na místě zrušen.

Tam i před divadlem čekali na oba premiéry demonstranti, kteří měli duhové vlajky LGBT+ či vlajky Evropské unie a nápisy „ANO Evropě“ či transparenty připomínající vysoká čísla obětí koronaviru v obou zemích.

Ty se však v divadle na akci určené pro podporovatele hnutí ANO nedostaly. Orbán tak na závěr sklidil ničím nerušený aplaus za přání Babišovi k volbám - aby je v první řadě přežil, vyhrál, získal stabilní většinu a nadále miloval Maďary.