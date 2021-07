Maďarsko vede homofobní křížovou výpravu, zní z EU. Budapešť zákon zrušit nechce

Aneta Zachová, EURACTIV.cz

Maďarsko je homofobní, zpátečnické, a pokud se mu nelíbí principy Evropské unie, k jejichž dodržování se samo zavázalo, mělo by raději blok opustit. I taková ostrá slova zazněla v Evropském parlamentu, kde se rozohnila debata o utlačování sexuálních menšin.

Spouštěčem debaty na půdě europarlamentu se stal nový maďarský zákon, který zakazuje šíření informací o sexuálních menšinách a LGBTQ problematice mezi mladými ve školách a ve veřejných prostorách.

"Maďarský anti-LGBT zákon porušuje evropskou legislativu. Nechrání nezletilé, ale právě naopak. Ztěžuje teenagerům zápolícím se svým coming-outem přístup k informacím. Viktor Orbán ještě více zkomplikoval tuto část jejich života. Je to ostudné," prohlásil místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja (Piráti).

Evropská komisařka Věra Jourová poslancům potvrdila, že několik ustanovení zákona jde proti základním hodnotám EU, lidské důstojnosti a rovnosti, neboť jasně diskriminuje osoby podle jejich sexuální orientace. "U těchto hodnot nemůžeme dělat žádné kompromisy," prohlásila česká eurokomisařka, do jejíž agendy spadá právě ochrana evropských hodnot a posilování transparentnosti.

Evropská komise má navíc za to, že maďarský zákon porušuje nejen základní demokratické principy, ale i další unijní legislativu, zejména směrnici o audiovizuálních službách nebo elektronickém obchodování. Poskytovatelé služeb, ve kterých se objevují LGBTQ témata, by totiž mohli mít ztížený přístup na místní trh.

Maďarsko by tak mohlo v následujících týdnech či měsících čelit dalším žalobám u evropského soudního dvora za porušování evropské legislativy.

Evropská komise má navíc v arzenálu novou "zbraň", a to možnost odstřihnout problematické členské státy od dotační podpory. Europoslanci ve své rezoluci volají po tom, aby komise mechanismus co nejdříve spustila.

Problém Maďarska se týká celé Evropy

Maďarsko není jedinou zemí EU, která čelí kritice kvůli potlačování práv LGBT komunit. V hledáčku je také Polsko.

"Jsem Polák a jsem gay. Mojí zemi vládne prezident, který se domnívá, že nejsem člověk," prohlásil na půdě Evropského parlamentu polský europoslanec Robert Biedroń, který je zároveň předsedou středolevé strany Wiosna (česky Jaro).

Řada poslanců upozornila, že přestože se jedná o maďarský zákon platný pouze na maďarském území, dopad může mít na celou Evropu. "Pokud nic neuděláme, bude to signál pro všechny populisty v Evropě, aby útočili na sexuální menšiny," prohlásil český europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). Ten svým kolegům připomněl i slova českého prezidenta Miloše Zemana, který označil transgender lidi za "odporné".

"Vzdělávat naše děti jsme nedovolili ani komunistům"

Na plénu Evropského parlamentu zazněla na maďarský účet jak ostrá kritika, tak i slova podpory. Na obranu maďarského zákona zakazujícího LGBT materiály ve školách vystoupil například maďarský europoslanec Balázs Hidvéghi z vládní strany Fidesz.

"Jedná se o ochranu dětí, a to je zájem, který je nadřazen všemu. Rodiče jsou z hlediska výchovy dětí nadřazení," podotkl poslanec. "Organizace LBGT mohou v Maďarsku fungovat, ale tato tematika nemá ve školách co dělat," dodal.

Podle maďarské vlády navíc EU nemá kompetence k tomu, aby mohla určovat, o čem se smí či nesmí informovat v maďarských školách. Upozornil na to nejen Hidvéghi, ale také premiér Viktor Orbán ve svém novém dekretu.

"Tón a pronesená prohlášení připomínají kolonialistickou indoktrinaci z období, které je dávno považované za skončené," píše maďarská vláda v přijatém dokumentu.

"My ve střední Evropě víme, jaké to je, když státní strana, diktátorský režim nebo mocnosti chtějí být těmi, kdo vzdělává děti místo jejich rodičů. Nedovolili jsme to ani komunistům a nedovolíme to ani samozvaným apoštolům liberální demokracie, aby vyučovali děti místo maďarských rodičů," vzkázal Orbán.

Zatímco europoslanci vyzývají ke zrušení zákona, maďarská vláda takový krok odmítá. Věc tak zřejmě skončí u Soudního dvora EU.