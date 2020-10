Rychlé, levné, ale málo spolehlivé. Antigenní testy neodhalily třetinu nakažených

Rychlé antigenní testy podle srovnávací studie českých odborníků neodhalí covid-19 asi u třetiny nakažených. Nákazu neodhalil tento typ testů ani u některých lidí s příznaky nemoci. Studii prováděl tým pracovníků Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a pražské Fakultní nemocnice v Motole. Vláda schválila zavedení plošného testování v sociálních zařízeních.

"Výsledky studie jsou opravdu daleko za očekáváním. Celková senzitivita antigenních testů se podle našeho zjištění pohybuje pod hranicí 70 procent. Náš odhad byl přitom zhruba 85 procent," uvedl přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie Pavel Dřevínek. "Dá se říct, že tři z deseti covid pozitivních pacientů, a to dokonce i pokud mají příznaky, antigenní testy vůbec nerozpoznají," doplnil.

Do studie se zapojilo zhruba 600 lidí, kteří v minulém týdnu přišli na odběrové místo motolské nemocnice a souhlasili se zapojením do studie. Byli to lidé ve věku od 11 do 78 let a věkový průměr testovaných byl 40 let. Aspoň jeden z příznaků covidu-19 na sobě pociťovala skoro polovina účastníků studie.

Odborníci zkoušeli dva typy antigenních testů, jejichž výsledky ověřovali spolehlivými PCR testy. U jednoho typu antigenního testu byla spolehlivost na 67 procentech a u druhého jen na 63 procentech. U jednoho z typů antigenních testů se objevily u dvou lidí i falešně pozitivní výsledky.

Antigenní testy přinášejí výsledek rychleji než PCR testy, a to za 15 až 30 minut. Jsou také levnější. Při testování spolehlivějšími PCR testy trvá získání výsledků výrazně déle, podle motolské nemocnice asi čtyři hodiny.

Citlivost antigenních testů se nyní prověřuje také v Krajské nemocnici v Karviné nebo na jednom z odběrových míst zřízených v OKD. Ověření spolehlivosti se účastní také tři lokality ve Středočeském kraji, jak již dříve řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Poslouží hlavně při odhalování clusterů, řekl Prymula

Antigenní testy budou použity při plošném testování v pobytových sociálních zařízeních. Schválila to v úterý vláda, proces má začít příští týden, testy se pak budou opakovat co sedm dní. Účast na nich bude nepovinná.

Podle Prymuly mají antigenní testy sloužit zejména pro odhalení clusterů nákazy. Pokud prokáží zvýšený výskyt koronaviru, budou se výsledky ověřovat s pomocí PCR testů.

Při nákupech antigenních testů bude vláda zohledňovat řadu faktorů, citlivost požaduje přes 90 procent. "Testy nakoupí VZP ČR. Jsou rychlé, cenově dostupné a případná pozitivita bude potvrzena PCR testem," sdělila po schválení ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na Twitteru. Podle údajů ministerstva zdravotnictví rychle přibývá nakažených seniorů, kteří patří ke skupinám obyvatel nejvíce ohrožených covidem-19.

Minulý týden proběhla v soc. službách úspěšná zkouška antigenních testů. Ty by mohly být díky rychlému výsledku velkým pomocníkem v boji proti Covidu! Ministr Prymula přislíbil brzký plný rozjezd. Starší generaci musíme maximálně chránit! — Jana Maláčová (@JMalacova) October 27, 2020

Minulý týden Prymula také uvedl, že by měly být antigenní testy postupně vyžadovány pro personál a nové klienty v zařízeních sociální péče, ve zdravotnických zařízeních nebo například v lázních.