Logistická noční můra. Slováci otestují celou zemi, epidemiolog varuje před riziky

Slovensko má být podle záměrů premiéra Igora Matoviče první zemí v Evropě, která všechny své obyvatele plošně otestuje na koronavirus. Má se tak stát za dva týdny, místem testů budou volební místnosti.

S provedením plošných testů má pomoci armáda. "Jde o největší logistickou operaci v novodobých dějinách Slovenské republiky. Úspěch celé operace se v první řadě zakládá na ochotě lidí spolupracovat. Žádám vás o zodpovědnost při přístupu k testování," řekl novinářům ministr obrany Jaroslav Naď po mimořádném jednání kabinetu. Dodal, že do akce bude zapojeno na 50 tisíc lidí ze státního aparátu včetně osmi tisíc vojáků.

Matovičův plán oznámený v neděli ale naráží na odpor jak některých lékařů, tak politiků. Prezidentka Zuzana Čaputová svolala na úterý bezpečnostní radu státu. "Bude mě zajímat nejen propracování konceptu, ale i stav příprav na plošné testování. Zejména to, zda je takovéto testování realizovatelné bez negativního dopadu na poskytování zdravotní péče pacientům, protože plošné testování si vyžádá nemalý počet zdravotníků," uvedla Čaputová.

Deník Aktuálně.cz oslovil slovenského epidemiologa Marka Majdana, prorektora Trnavské univerzity. Jeho názor na plošné otestování všech obyvatel Slovenska je skeptický.

"Pokud by z epidemiologického hlediska mělo být cílem vyhledat všechny nakažené, jak deklaruje pan premiér, tak si myslím, že to není reálné. Testovaní podle všeho bude dobrovolné, jinak to nejspíše ani nejde, takže je velmi pravděpodobné, že část populace se testu nezúčastní," myslí si Majdan a dodává, že lidé, kteří jsou přesvědčeni, že nemoc covid-19 je konspirace, budou testování bojkotovat.

Budou testy spolehlivé?

Použitou metodou budou takzvané antigenní testy. Jejich výhodou je rychlost. Na výsledky se nemusí čekat několik dní, ale jen čtvrt až půl hodiny. Vzorek, odebraný z nosu člověka, smíchá zdravotník s chemikálií a následně zjistí přítomnost proteinu, který se nachází v obalu každého koronaviru. Podle Marka Majdana ale tyto testy nejsou zcela spolehlivé.

"Jde o desetiny procent, ale když to vezmete z hlediska celé země, čtyř milionů lidí, budou tisíce testů, které vyhodnotí pozitivitu nesprávně. Přičemž tyto testy mají spíš takovou tendenci, že potvrdí negativitu, ale v méně případech pozitivitu a nakažení. Osobně bych byl pro testování touto metodou třeba mezi studenty v internátu, kteří se chystají domů a kde test může potvrdit, že nejsou nakažení a nepřinesou vir domů do rodiny," říká epidemiolog.

Premiér Matovič tvrdí, že s ohledem na rostoucí počet nakažených je plošné testování jednou z posledních možností, jak odvrátit úplný lockdown, tedy uzavření ekonomiky jako na jaře. Od testů očekává odhalení největších ohnisek nákazy.

Prymula uvažuje o podobném testování

Podle Marka Majdana je plošné testování logistická noční můra. "Bude to vyžadovat velké nasazení zdravotnického personálu, který může chybět jinde. Při testování se také zvýší riziko nákazy, protože lidé se shromáždí ve velkých skupinách. V situaci, kdy každý den překonáváme rekordy v počtu infikovaných a za dva týdny můžeme být v takovém stavu, že šíření viru už zastaví jedině plošný a přísný lockdown," tvrdí Majdan.

Ministr zdravotnictví Marek Krajčí vybízí zdravotníky, aby při testování pomohli. "První linie jsou proraženy a týl nepřítele zasahuje naše nemocnice," uvedl Krajčí k šíření koronavirové nákazy na Slovensku.

O plošném testování obyvatel uvažuje v České republice ministr zdravotnictví Roman Prymula. Počítá se stávajícími odběrovými centry s tím, že mají vypomoci praktičtí lékaři, medici a další studenti vysokých škol. Naopak v nemocnicích by podle něj mohli vypomáhat ambulantní specialisté některých oborů. Žádné datum pro plošné testování však Prymula zatím nestanovil.

Video: Policie na Staroměstském náměstí rozháněla odpůrce roušek