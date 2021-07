Bez Petříčka i Netolického. ČSSD jde do voleb v čele s poslanci a několika nováčky

Při pondělním představení lídrů do sněmovních voleb sociální demokracie potvrdila, že v čele kandidátek nebude exministr zahraničí Tomáš Petříček ani nikdo z jeho příznivců. Naopak v čele je sedm současných poslanců a také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která "nahradila" v Praze právě Petříčka. Kromě nich je na prvním místě šest kandidátů, kteří nejsou zatím tolik známí.

Předseda ČSSD Jan Hamáček označil za největší nešvar strany v posledních letech skutečnost, že "mluvila různými hlasy." Pondělní přehlídka volebních lídrů strany ukázala, že jedničkami kandidátek jsou lidé, kteří mají blízko právě k předsedovi sociální demokracie.

Nejblíže k Hamáčkovi stál při představení nominantů jeho první místopředseda ve straně Roman Onderka, který povede kandidátku ČSSD na jihu Moravy. A to přesto, že si místní sociální demokraté v této části republiky vybrali za lídra někoho jiného - starostu brněnské městské části Líšeň Břetislava Štefana. Jenže Štefan podporoval na předsedu strany exministra Petříčka, takže předsednictvo strany minulý týden dosadila za lídra Onderku.

"Na základě průzkumů a šetření jsme se rozhodli dát na čelo kandidáty, kteří mají větší potencionál získat voliče sociální demokracie, což není nic proti starostovi Štefanovi, ale on není v regionu známý tak jako Roman Onderka, který na preferenční hlasy v minulých volbách přeskočil jiné kandidáty," tvrdil v pondělí odpoledne Hamáček.

Sám Onderka odmítl, že by nahradil Štefana kvůli svému většímu souznění s Hamáčkem. "Předsednictvo ČSSD je více jak padesátičlenný orgán složený z předsedů a představitelů krajských organizací z celé republiky. A ten demokratickou, tajnou volbou rozhodl," prohlásil Onderka, který argumentuje i tím, že hned za ním kandiduje Kateřina Valachová, která přitom šla proti Hamáčkovi v boji o vedení strany jako protikandidátka.

"Není tomu tak, že kdo neuspěl na sjezdu, tak není na kandidátce. Kdyby tomu tak opravdu bylo, tak nebude Kateřina Valachová na kandidátka. A je na druhém místě," řekl Onderka. Zmiňovaný starosta Štefan je na třetím místě, na kterém má ale vzhledem k preferencím ČSSD mizivé šance dostat se do sněmovny.

Na pódiu se neobjevil zmiňovaný Petříček, který se už před časem dozvěděl, že původní plány na to, že povede kandidátku v Praze on, padly. ČSSD v hlavním městě totiž velmi těsnou většinou prosadila na lídra ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. A za dvojku jí vybrali expředsedu Strany zelených Martina Stropnického, kterého prosazoval Hamáček, který vede kandidátku ve středních Čechách.

Lídry v dalších krajích jsou poslanci, kteří v partajním hlasování o předsedu strany podporovali Hamáčka. Ať už jde o ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který je jedničkou Moravskoslezského kraje, Alenu Gajdůškovou, která je v čele Zlínského kraje, Jana Birkeho, který je lídrem Královéhradeckého kraje nebo exhejtmana Jiřího Běhounka, který povede Vysočinu.

Hamáček si je vědom toho, že v dobrém i zlém ponese největší odpovědnost za výsledek voleb i proto, že si vybral lídry, kteří jsou jeho podporovateli. "Pokud by se sociální demokracie nedostala do sněmovny, tak je jasné, že vedení by nemohlo pokračovat," řekl nedávno v rozhovoru pro Aktuálně.cz s tím, že by jako předseda strany skončil. "Byl by to i můj neúspěch. Se všemi důsledky, které z toho vyplývají," dodal.

Hamáček hájí nynější stranickou linii tím, že jedině tak může strana mluvit stejnou řečí a získat voliče. "Viděl jsem, že největším nešvarem sociální demokracie v posledních letech bylo, že mluvila různými hlasy," tvrdí a hájí také "výměnu" Petříčka za duo Maláčová - Stropnický." Jsem přesvědčený, že to je dobrý tah. Vysíláme v hlavním městě do voleb tandem, který bude úspěšný," uvedl.

Mezi nováčky jsou především starostové. Jeden je trestně stíhaný

Na kandidátce není ani Martin Netolický, který dosáhl v krajských volbách z ČSSD největšího úspěchu a je jejím jediným hejtmanem. Netolický, který vede Pardubický kraj, odmítl jít na kandidátku ve chvíli, kdy Petříčkovo křídlo, ke kterému patřil, ve volbách vedení strany neuspělo.

Mezi lídry sociální demokracie je kromě známých jmen také několik nováčků, kteří by se v případě zvolení do sněmovny objevili ve vysoké politice poprvé. Mezi těmito šesti nováčky je jedna žena, a to odborářka Alena Šířová, která shodou okolností povede do voleb právě Netolického Pardubický kraj.

Další tři nové tváře jsou starosty, starosta Kynšperku nad Ohří Tomáš Svoboda vede kandidátku Plzeňského kraje, starosta Janova Dolu Josef Jadrný kandidátku Karlovarského kraje a starosta Krupky Zdeněk Matouš bude bojovat v Ústeckém kraji. Zajímavostí je, že Jadrný byl v minulosti krajským předsedou Strany zelených, Matouš čelí v současnosti společně se zastupiteli Krupky trestnímu stíhání za prodej pozemků pod cenou. Z radnice by zamířil případně do sněmovny i lídr Olomouckého kraje Ladislav Hynek, který je místostarostou Kostelce na Hané.

Ze všech těchto jmen se vymyká lídr Plzeňského kraje Robin Šín, který není komunální politik ani odborář. Šín je lékař, který pracuje na záchrance a je v poslední době krajským koordinátorem očkování.