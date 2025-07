Teroristé mají žně. Extrémně nebezpečné zbraně jsou na dosah ruky, varuje analytík

"Největší výzvou pro NATO je, že je dnes velmi levné vypouštět velké množství útočných dronů na dálku - v podstatě v několika vlnách za sebou. Zároveň se díky umělé inteligenci a kybernetickým útokům dají velmi rychle měnit cíle těchto útoků," upozornil pro Reuters americký vědec specializující se na bezpečnostní studia Benjamin Jensen.

Rusko podle Jensena prokázalo, že na členské státy NATO kyberneticky zaútočí kdykoliv během dne. "Když si představuji budoucí zahájení ruského úderu proti NATO, myslím, že je to mix šedé zóny kriminální činnosti a kybernetických útoků," popsal.

Pro budoucnost aliance to znamená zdvojnásobení investic do kybernetické bezpečnosti, zesílení činnosti kontrarozvědek a také jejich větší propojení s policií a státními zástupci.

Autonomní roboti jsou na dosah

"Nacházíme se v okamžiku, kdy jsou náklady na vytvoření autonomního dronového roje nebo náklady na nasazení taktického AI systému, který vám pomůže naplánovat vojenskou operaci, na dosah ruky," varoval Jensen.

K tomuto cíli jsou blízko jak země se středními příjmy, tak i ty s nízkými. A nejhorší je, že se stávají dostupné i pro antisystémové a extremistické proudy. Neznamená to tedy, že by se jednalo pouze o záležitost velmocí, podotýká Jensen. "Válka se vždy mění, mění se každou generací, ale jeden aspekt zůstává stejný: politické cíle se dosahují násilím. Je to přirozené," tvrdí.

Jensen uvedl i další důsledky technologických trendů - země jsou nyní schopny ničit drahé vojenské prostředky levnými systémy. Drony za několik tisíc dolarů mohou ničit letadla za sto milionů dolarů, odkazuje na ukrajinskou operaci Pavučina, při níž Ukrajinci na začátku června poškodili a zničili ruské strategické bombardéry.

"Staré myšlenky - speciální jednotky útočící na letiště - se tak opět staly novými. Tím, jak se náklady a ekonomika bezpilotních systémů snížily na úroveň, kdy je lze lépe začlenit do konvenční války," uzavírá Jensen.

