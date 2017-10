Americké ministerstvo zahraničí souhlasí s prodejem 12 vojenských vrtulníků Česku

před 2 hodinami

Americké ministerstvo zahraničí chce prodat Česku 12 vojenských vrtulníků UH-1Y. Informovala o tom Agentura pro obrannou spolupráci. O zakázku pro českou armádu se uchází také italsko-britská společnost AgustaWestland. Dvanáct helikoptér přijde českou armádu na 12,6 miliardy korun, o vítězi tendru rozhodne příští vláda.

Washington - Ministerstvo zahraničí Spojených států vyslovilo souhlas se zamýšleným prodejem 12 vojenských vrtulníků UH-1Y od americké firmy Bell české armádě. V pondělí o tom informovala Agentura pro obrannou spolupráci (DSCA), která je součástí amerického ministerstva obrany.

DSCA uvedla, že o možném prodeji 11. října informovala Kongres USA, který musí být podle regulí uvědomen 15 dní před kontraktem. Pokud se tedy Kongres proti vývozu zbraní nepostaví, budou se USA moci po 26. říjnu přihlásit do českého tendru. O zakázku pro českou armádu se uchází také italsko-britský koncern AgustaWestland.

Hodnota zakázky je podle tiskové zprávy DSCA odhadována na 575 milionů dolarů (12,6 miliardy korun). Podle informací ČTK by ale konečná částka, za kterou vláda USA stroje k odkupu nabídnou, měla být nižší. Vyšší částka podle člověka obeznámeného s detaily procesu byla zvolena kvůli tomu, aby Kongres prodej nemusel znovu posuzovat, pokud by se při domlouvání tendru cena změnila.

Podle mluvčího českého ministerstva obrany Jana Pejška je termín na podání nabídky do českého tendru stanoven do konce října. O vítězi soutěže by tak měla rozhodovat již příští vláda.

UH-1Y známé též jako Yankee jsou dvoumotorové stroje, které americká armáda používá od roku 2008, má jich zhruba stovku. DSCA v tiskové zprávě uvádí, že USA by chtěly do Česka v rámci tendru spolu s helikoptérami dodat jeden náhradní motor, a navigační systémy EGI společnosti Honeywell včetně jednoho náhradního. Stroje by měly být vybaveny kulomety M240. Součástí americké nabídky je i další vybavení včetně různých senzorů.

České ministerstvo obrany chce zakázku zadat na základě mezivládní dohody, podle dřívějších odhadů by měla být cena kontraktu mezi deseti a 15 miliardami korun. Česká armáda má zájem nejen o dodávku samotných strojů, ale také o výcvik pilotů, mechaniků, zajištění dodávky náhradních dílů či servis.

Pokud by se česká vláda rozhodla upřednostnit Bell před AgustaWestland, první vrtulníky by mohla dostat v roce 2020. Piloty, nebo alespoň část z nich, by patrně cvičili američtí vojáci, kteří stroje v ozbrojených silách USA používají. Cílem by bylo vycvičit instruktory, kteří by následně předávali nabyté zkušenosti dalším pilotům.