Česko evakuuje ambasádu v Afghánistánu. Babiš slíbil pomoc i afghánským tlumočníkům

Důvodem akce je zhoršená bezpečnostní situace v zemi a postup Tálibánu k hlavnímu městu. Česko se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) chce postarat také o afghánské tlumočníky, kteří pomáhali české armádě. Podrobnosti ale prý nemůže sdělit, aby je nevystavil nebezpečí. Kvůli krizové situaci svolal premiér na večer mimořádné zasedání Bezpečnostní rady státu.

Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) rozhodl o okamžitém stažení diplomatů z afghánské metropole Kábulu na mezinárodní letiště. Nyní jsou pod dohledem české Vojenské policie. Opatření se týká dvou lidí. Praha se tak připojila ke kroku dalších západních zemí, které evakuací svých zastupitelských úřadů reagují na postup Tálibánu k hlavnímu afghánskému městu.

Situace v Afghánistánu je velice vážná. Na základě aktuálních informací od spojenců a doporučení našeho velvyslance v místě jsem rozhodl o okamžitém stažení našich diplomatů na mezinárodní letiště v Kábulu. Aktuálně jsou dva čeští diplomaté pod ochranou vojenské policie. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 14, 2021

Česko se chce podle Babiše postarat i o afghánské tlumočníky, kteří spolupracovali s českými vojáky, a kterým proto hrozí od Tálibánu smrt. "Ale já vám nemohu říkat ty detaily, ty operace, to bychom je fakt vystavili velkému nebezpečí," uvedl premiér. "My se zkrátka o ně chceme postarat, pracujeme na tom, máme na to plán. Ale teď se situace zhoršuje, a proto jsem svolal Bezpečnostní radu státu, protože nikdo asi nepočítal, že Tálibán bude tak postupovat," poznamenal. Bezpečnostní rada se sejde ve 20:00 na ministerstvu zahraničních věcí.

Stažení spojeneckých vojsk ze země označil premiér za nesmysl. "A samozřejmě my jsme to kritizovali od začátku, že je nesmysl odcházet z Afghánistánu a bohužel se to teď potvrzuje," řekl.

Jak přesně kabinet pomůže afghánským tlumočníkům zůstává stále nejasné. Ministerstvo obrany podle svých slov z jejich řad vybralo několik lidí, kterým nabídne peníze. Vyloučeno ale údajně není ani jejich přemístění do Česka. Pomoc se bude týkat lidí, kteří s armádou spolupracovali v poslední době. Pravděpodobně tak na ni nedosáhnou tlumočníci, kteří českým vojákům pomáhali před několika lety. Pomoc se má týkat asi dvacítky afghánských spolupracovníků a jejich rodin.

Čeští občané, kteří se momentálně v Afghánistánu nacházejí a o kterých zdejší ministerstvo zahraničí ví, jsou podle vyjádření šéfdiplomata Jakuba Kulhánka v bezpečí.