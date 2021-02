Američané mají mylné zpravodajské informace o původu viru, tvrdí expert WHO

Jeden z expertů Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří v uplynulých dnech pátrali po původu nového koronaviru v čínském městě Wu-chan, zpochybnil spolehlivost amerických zpravodajských informací o pandemii nemoci covid-19. Peter Daszak se tak vyjádřil poté, co americká vláda reagovala rezervovaně na závěry mise WHO v Číně.

Její členové v úterý označili za vysoce nepravděpodobné, že by virus SARS-CoV-2 unikl z čínské laboratoře, a uvedli, že je pravděpodobně přírodního původu. Nevyloučili ani hypotézu Pekingu, že se nový koronavirus dostal do Číny ze zahraničí, například se zmraženými potravinami. "Nespoléhejte příliš na americké zpravodajské informace, které se v mnoha ohledech mýlí," napsal Daszak na twitteru v poslední den svého pobytu v Číně. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price v reakci na úterní tiskovou konferenci WHO uvedl, že není jasné, zda Čína s týmem expertů ve Wu-chanu plně spolupracovala. "Myslím si, že Číňané nenabídli takovou transparentnost, jakou potřebujeme," citovala Pricea agentura Reuters. Čína dlouhodobě čelí obviněním, že objev nového typu koronaviru zpočátku tajila a dopustila se rozšíření nákazy. Návštěvě expertů Světové zdravotnické organizace se dlouho bránila. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová řekla, že americká vláda se nepodílela na "plánování a realizaci" mise a chce nezávisle prozkoumat její závěry a data. Přestože se Spojené státy po nástupu nové administrativy prezidenta Joea Bidena vrátily do WHO, je "klíčové, abychom měli na místě (v Číně) vlastní tým expertů", dodala. Peter Ben Embarek, který vedl tým expertů WHO ve Wu-chanu, v úterý konstatoval, že mise odhalila jisté nové skutečnosti, celkovou představu o propuknutí pandemie to ale příliš nezměnilo. Podle něj je nejpravděpodobnější, že se nový typ koronaviru přenesl na člověka z netopýrů, možná přes další zvíře jako mezihostitele. Možnost, že se virus rozšířil z wuchanského virologického institutu, označil Embarek za extrémně nepravděpodobnou. Tuto teorii razil bývalý americký prezident Donald Trump, který loni prohlásil, že existuje dostatek důkazů o tom, že koronavirus unikl právě odtud. Související První výsledky mise WHO ve Wu-chanu: Únik koronaviru z laboratoře je nepravděpodobný Embarek své tvrzení zdůvodnil tím, že náhodné úniky virů z takovýchto laboratoří jsou velmi vzácné. Tým WHO se podle něj při návštěvě institutu přesvědčil, že by z tohoto zařízení jen těžko mohl nějaký virus nechtěně uniknout. Poukázal také na to, že o existenci viru SARS-CoV-2 v jakékoli světové laboratoři nebyly před pandemií zprávy. Vysoký představitel čínské národní zdravotnické komise (NHC) Liang Wan-nien zdůraznil, že ve wuchanské laboratoři žádný takový vzorek nebyl. O britském členovi mise WHO Peteru Daszakovi média psala již v minulých dnech, když upozorňovala na možný střet zájmů. Daszak je předsedou nevládní organizace EcoHealth Alliance. Tato organizace, která sídlí ve Spojených státech a specializuje se na prevenci nemocí, v minulosti s wuchanským institutem virologie na určitých projektech spolupracovala. Video: Tým WHO navštívil virologický ústav ve Wu-chanu 0:53 Tým WHO navštívil virologický ústav ve Wu-chanu | Video: Reuters