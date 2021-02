Tým expertů se dostal do wuchanské laboratoře i na tržiště. Misi obestírá mlčení

Cestu odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO) do Wu-chanu čínské úřady dlouho odkládaly, po příjezdu do země museli experti zůstat ve dvoutýdenní karanténě. Čína, odkud se koronavirus rozšířil do celého světa, má přísná pravidla.

O víkendu mezinárodní tým navštívil místa spojená s propuknutím epidemie na konci roku 2019. Tržiště ve Wu-chanu, kde se virus poprvé objevil. Laboratoř virologického institutu, jehož vědci čelí podezření, že jim koronavirus unikl ven. A také nemocnici integrované čínské a západní medicíny, kde lékaři poprvé zaznamenali nový typ koronaviru. Členové expertního týmu mají nařízeno nesdělovat žádné detailní informace médiím. Z jejich vyjádření je tak těžké vyčíst, zda nalezli něco podstatného. "Bylo to velmi zajímavé, měli jsme mnoho otázek," uvedla Thea Fischerová, dánská členka mise WHO. Související Etzler o koronaviru: Číňané na trzích vykonávají potřebu, hygiena je katastrofální 1:14 "Prošli jsme se tržištěm, mluvili jsme s jeho provozovateli, s Číňany, kteří tam měli stánky. Také jsme se setkali s lidmi, kteří odebírali vzorky na tržišti a sami se nakazili," uvedl člen mise Peter Dászák v rozhovoru pro televizi Sky News. Zatím jediném, který někdo z týmu novinářům poskytl. Agentura Reuters v této souvislosti napsala, že wuchanské tržiště, kde se nákaza rozšířila ze zvířat na lidi, je už dlouho uzavřené a bylo opakovaně vydezinfikováno. Je tedy nepravděpodobné, že by experti mohli objevit nějaké nové informace. Vyjít s pravdou ven Do virologického institutu specialisté z WHO přijeli za doprovodu, který jim přidělila čínská vláda. V přísně střežené budově strávili tři a půl hodiny, po ukončení návštěvy její průběh pro novináře nekomentovali. Kvůli protikoronavirovým opatřením mají odborníci v Číně možnost setkat se jen s velmi omezeným počtem lidí. Související Nejnovější záběry z wuchanské laboratoře. Takto Čína vyvrací únik viru 2:28 Institut podezřívala z úniku viru například administrativa bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pochybnosti ale zaznívají i z Moskvy. Ruský expert v oblasti molekulární mikrobiologie Viktor Čumakov prohlásil v rozhovoru pro list Moskovskij Komsomolec, že Čína by měla vyjít s pravdou ven. "Vědci v laboratoři ve Wu-chanu pracovali na vývoji různých forem koronaviru déle než deset let. Prováděli šílené věci. Například upravovali genom tak, aby virus mohl infikovat lidské buňky," popsal Čumakov. Vsadím klidně svůj život Cílem mise WHO je kromě jiného zjistit, jak se mohl koronavirus dostat ze zvířat na člověka. Lékaři mají za prokázané, že původcem nákazy jsou netopýři. Mezi nimi a lidmi však byl ještě prostředník, který vir přenesl. Jako o možném přenašeči se hovoří o luskounech, potvrzené to však není. Související Varovných zpráv přibývá. Střežená wuchanská laboratoř znepokojuje USA čím dál víc 0:39 Čínské úřady podle agentury Reuters zavedli členy týmu WHO ve Wu-chanu také na výstavu, která ukazuje, jak se město a celá země údajně úspěšně vypořádaly s epidemií. Přední čínská epidemioložka Ši Čang-li prohlásila v rozhovoru pro časopis Scientific American, že zpočátku připouštěla možnost úniku látky z laboratoře a mnoho nocí kvůli tomu nespala. Výzkumem viru ale zjistila, že nemohl být uměle upraven v laboratoři. "Vsadím klidně svůj život na to, že s laboratoří to nemá nic společného," uvedla. Čínská státní média tvrdí, že virus mohl být do země importován zvenku, například ve zmražených potravinách. Kolovat v Evropě mohl už během roku 2019 a dosud také není vysvětleno, proč Spojené státy před dvěma lety uzavřely laboratoř pro výzkum virů ve Fort Detricku v Marylandu. Video: Nechali jsme to zajít příliš daleko, počty mrtvých porostou, říká Tachezy 26:39 Zcela jistě jsme nechali epidemii zajít až příliš daleko. Neumím si představit, že by za nárůstem úmrtí mělo stát něco jiného než koronavirus. | Video: DVTV, Daniela Drtinová