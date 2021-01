Čína šíří na Západ dezinformace. Varuje před vakcínami a tvrdí, že virus vyrobily USA

Američané vystupující proti vakcínám běžně šíří na sociálních sítích fotografie a videa, které varují před nebezpečím očkování proti koronaviru. Některé nové záběry se zaměřují na vakcíny vyrobené na Západě - zpochybňují jejich testování i výrobu. Co ale možná řada lidí neví, je, že tato dezinformační videa vznikla v Číně. V první zemi, kde se koronavirus objevil.

Autory článků a videí, které Američané sdílí, jsou například Xinhua, People's Daily nebo China Daily - čínská média přímo kontrolovaná vládnoucí komunistickou stranou. Čínské dezinformace míří především proti vakcíně od americké firmy Pfizer a německé BioNTech. Šíří se nejen ve Spojených státech, ale i v samotné Číně.

Čínská televize CGTN například v angličtině informuje o tom, co údajně "západní média utajují" - o úmrtí seniorů v Norsku, zdravotní sestry v USA a několika lidí v Německu poté, co dostali vakcínu proti koronaviru. Ačkoliv odborníci souvislosti opakovaně vysvětlili nebo jde v některých případech o smyšlené zprávy, Čína mluví o "uspěchané" americké vakcíně. A vyzývá, aby ji ostatní země raději nepoužívaly.

V posledních dnech také čínské sociální sítě zaplnilo heslo "americký Fort Detrick". Odkazuje na biologickou laboratoř v americkém Marylandu, která je podle dezinformací místem, kde ve skutečnosti vznikl koronavirus. Ten se přitom objevil poprvé na tržišti v čínském městě Wu-chan.

Hashtag o Fort Detricku měl na čínských sociálních sítích minulý týden 1,4 miliardy zhlédnutí poté, co o něm promluvila i mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing, aniž by uvedla důkazy. "Pokud Amerika respektuje pravdu, ať otevře Fort Detrick veřejnosti a sdělí více informací o 200 biologických laboratoří mimo USA. Ať také umožní expertům ze Světové zdravotnické organizace (WHO) jet do USA a vyšetřovat původ viru," cituje mluvčí agentura AP.

Odborníci na Čínu se domnívají, že náhlý nárůst dezinformací a konspiračních teorií je reakcí na kritiku, která se z různých zemí světa ozývá na čínskou vakcínu. Před dvěma týdny také dorazili zástupci WHO do Wu-chanu, aby zkoumali původ viru.

Zachovat si tvář

V Číně vzniká několik vakcín, výrobci dvou z nich - Sinovac a Sinopharm - jsou ale nejdál. Obě vakcíny prošly dvěma fázemi klinických testů ze tří, které jsou důležité pro schválení látky a ověření její bezpečnosti. Třetí fáze testování, která probíhá i za hranicemi Číny na desetitisících dobrovolníků, ale ještě nebyla dokončena. Přesto čínská vláda podává tyto vakcíny již od loňského července svým občanům. Do poloviny února jimi chce naočkovat až 50 milionů Číňanů.

Otázky také vzbuzuje účinnost vakcín. Zatímco společnost Sinovac uváděla, že její vakcína je účinná ze 79 procent, výsledky klinických testů provedených v Indonésii ukázaly 68 procent, a brazilské testování dokonce jen na něco málo přes 50 procent, píše americký deník New York Times.

Vakcíny západních výrobců Pfizer/BioNTech a Moderna, kterými se očkuje v Evropské unii, přitom hlásí až 90procentní účinnost.

Experti z australského think-tanku Australian Strategic Policy Institute uvádějí, že právě po zveřejnění výsledků zmíněné brazilské klinické studie začal počet dezinformací o západních vakcínách růst. Vznikly desítky článků na dezinformačních webových stránkách a o západních vakcínách negativně promluvili i čínští vládní představitelé.

Podle Chuang Jen-čunga, odborníka na veřejné zdraví z neziskové organizace Rada pro mezinárodní vztahy, se Pekingu rozplynuly představy, že vyhraje pomyslný závod o vytvoření první účinné vakcíny proti koronaviru. "Takže nyní pozorujeme snahy znevážit západní vakcíny," uvedl pro americký deník The Washington Post.

Spisovatel Fang Š-min, který se zabývá odhalováním podvodů v čínské vědě, zase tvrdí, že tímto způsobem se režim snaží zachovat si tvář a zároveň propagovat vlastní očkovací látku.

Chuang poukazuje i na zmíněnou návštěvu expertů z WHO, kterým ve čtvrtek vypršela povinná dvoutýdenní karanténa, a tak mohou začít vyšetřovat původ viru. "Tato obrana je zcela jistě způsobená vyšetřováním WHO a tím, že média se opět zajímají o Čínu," dodává.

Úspěšná taktika

Jak budou čínské konspirační teorie úspěšné v zahraničí, zatím není jasné. Fang ale říká, že na domácí publikum zabírají. "Tato taktika je úspěšná, protože v Číně jsou celkem rozšířené protiamerické nálady," vysvětluje.

Jeho slova potvrzuje i odbornice na čínská média Jüan Ceng z britské Univerzity v Leedsu, podle které se dezinformacím v Číně daří. Dokonce i její vzdělaní přátelé z Číny se jí někdy ptají, zda to, co si právě přečetli, může být pravda. A to je velmi nebezpečné pro veřejné zdraví, dodává.

Video: Vyšetřovatelé z WHO dorazili do Wu-chanu