Znovu nás uvidíte. Rusové, kteří nenávidí Putina, popsali detaily "operace Belgorod"

Ozbrojená skupina, která se hlásí k pondělnímu útoku na Belgorodskou oblast, ve středu oznámila, že chystá další vpád na ruské území. Plánovaná operace podle jejího velitele Denise Kapustina stále probíhá a bude mít údajně několik fází. "Měli byste být jen trochu trpěliví a počkat pár dní, než nás na té straně zase uvidíte," uvedl Kapustin na tiskové konferenci.

Moskva v pondělí uvedla, že se ruské armádě podařilo ozbrojené skupiny z belgorodského regionu, který se nachází na hranicích s Ukrajinou, vytlačit. K zodpovědnosti za útok se poté přihlásila dvě uskupení - Ruský dobrovolnický sbor (RDK) a Legie Svoboda Rusku (LSR). Podle dostupných informací je tvoří zřejmě Rusové působící na Ukrajině. Kyjev přímé zapojení do střetů popřel.

Podívejte se na fotky fotoreportéra Aktuálně.cz z ukrajinského města Orichiv v Záporožské oblasti:

"Mohli jsme se (s ukrajinskou armádou) poradit. Řekli jsme: 'Dobře, myslíme si, že by byl správný útok na tohle nebo tamto, co myslíte? Je to přesvědčivé, je to správný cíl? Je to dobrý nápad? Měli bychom jít sem, měli bychom jít tam?'" řekl novinářům na ukrajinské straně hranice Kapustin, který se označuje za velitele Ruského dobrovolnického sboru. Posléze dodal, že Ukrajina podporuje jeho uskupení informacemi, palivem, jídlem a léky.

Na dotaz novinářů ohledně zpráv, že skupiny údajně použily k výpadu do Ruska vojenské vybavení poskytnuté Ukrajině Spojenými státy, přímo neodpověděl. Pouze popřel, že by doposud ve své misi využili americká terénní vozidla HMMWV, známá pod názvem Humvees. "Použili jsme zkrátka vozidla, která se nám podařilo ukořistit při našich předchozích operacích, abych tak řekl," dodal Kapustin.

Rovněž také naznačil, že západní vojenskou techniku ukořistilo Rusko v bitvě o východoukrajinský Bachmut a je možné ji poměrně snadno získat. "Chodí to tam a zpátky. Proto by se člověk neměl takovým věcem divit. Taková obrněná vozidla se dají koupit na černém trhu, stejně jako na soukromém trhu. To není nic supertajného," uvedl.

Při střetech podle jeho slov utrpěli zranění dva členové uskupení RDK. Zástupci Legie Svoboda Rusku, kteří se tiskové konference rovněž účastnili, informovali o dvou mrtvých a deseti zraněných ve svých řadách. Moskva dříve informovala o zabití více než 70 "ukrajinských nacionalistů".

Šéf poradenské společnosti Mayak Intelligence se sídlem v Londýně a autor několika knih o ruské armádě Mark Galeotti uvedl, že skupiny RDK a LSR tvoří protikremelští Rusové sahající v politických postojích od liberálů a anarchistů po neonacisty. "Doufají, že mohou nějakým malým způsobem přispět k pádu Putinova režimu. Ale zároveň si musíme uvědomit, že to nejsou nezávislé síly. Jsou řízeny ukrajinskou vojenskou rozvědkou," upozornil.

Poradce šéfa ukrajinského prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak zopakoval, že Kyjev nemá s operací nic společného. Spojené státy tvrdí, že "neumožňují ani nepodněcují" ukrajinské útoky na ruské území, ale že je na Kyjevu, aby rozhodl, jak vojenské operace povede.

V posledních měsících došlo k několika podobným vpádům do Ruska. Ačkoliv nájezd z tohoto týdne byl dosud největší známý, je stále nepatrný ve srovnání s bitvami, jaké se odehrávají na frontě.

