Západ už se v podstatě rozhodl, že Ukrajina vyhrála, míní analytik

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má za sebou sérii zahraničních cest, která jej zavedla i na summit skupiny G7 v Japonsku. Fakt, že se na Západě mohl zúčastnit tolika jednání, vysílá podle skotského analytika Phillipse O'Briena jasný signál. "Kdyby si západní politici nemysleli, že Ukrajina vyjde z války v dobré kondici, na všechna tato místa by ho nezvali," podotýká v rozhovoru.

"Nikdo by nechtěl být v blízkosti vůdce, o kterém si myslí, že bude poražen, a země, která se zhroutí," míní analytik Phillips O'Brien. | Video: Associated Press, Reuters

Zelenskyj v minulém týdnu přednesl v japonské Hirošimě před lídry členů skupiny G7 a dalších zemí včetně Indie a Brazílie ukrajinský mírový plán. Světovým politikům vzkázal, že svět potřebuje "vůdcovství demokracie", aby dokázal čelit bezpečnostním hrozbám. Předtím se zúčastnil i summitu Ligy arabských států v Saúdské Arábii, setkal se s britským premiérem Rishim Sunakem nebo francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Taková jednání jsou podle O'Briena, který působí jako profesor strategických studií na univerzitě v Saint Andrews ve Skotsku, známkou i toho, že se západní politici domnívají, že situace na Ukrajině je nyní pod kontrolou. "Nikdo by nechtěl být v blízkosti vůdce, o kterém si myslí, že bude poražen, a země, která se zhroutí. Takže skutečnost je taková, že lidé v podstatě rozhodli, že Ukrajina vyjde z této války jako v podstatě nedotčená, silná země," uvádí O'Brien v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

Svými návštěvami také podle něj ukrajinská hlava státu vysílá důležitý signál jak do své vlasti, tak i do světa. "Jestliže Zelenskyj může říct: 'Pojedu. Mohu opustit své hlavní město s vědomím, že stát je v bezpečí a armáda bude chránit zemi,' tak to je mimořádný projev důvěry, který dělá," míní analytik. "A to, myslím, pomůže utvrdit v myslích lidí, že Ukrajina vyjde z této války v dobré kondici," uvádí O'Brien a dodává, že chystanou ukrajinskou protiofenzivu považuje za zdaleka nejdůležitější vojenskou operaci tohoto roku.

Zřejmě i v souvislosti s ní Rusko v posledních týdnech výrazně zesílilo své útoky raketami a drony na Ukrajinu, připomíná agentura Reuters. V úterý ruské síly ostřelovaly cíle v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny a útoky si vyžádaly životy dvou civilistů. Jen Cherson čelil celkem jedenácti vlnám ostřelování. Ukrajinská protivzdušná obrana podle generálního štábu v úterý a v noci na středu zničila ruský vrtulník a čtyři útočné drony íránské výroby.

