Zemřel německý filosof a sociolog Jürgen Habermas, bylo mu 96 let

Německý filosof a sociolog Jürgen Habermas zemřel dnes ve věku 96 let v jihoněmeckém městě Starnberg. Agenturám DPA a AFP to sdělilo jeho nakladatelství Suhrkamp Verlag s odvoláním na rodinu.
Habermas byl považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů současnosti, často se vyjadřoval k veřejným otázkám.
Habermas razil myšlenku takzvaného komunikativního rozumu, podle které jenom svobodná rozprava a nezmanipulované kolektivní rozhodování občanů mohou zaručit legitimitu demokratických institucí.
Vycházel z takzvané Frankfurtské školy, kam je vedle zakladatele Maxe Horkheimera řazen třeba Theodor Adorno, Erich Fromm, sociolog Walter Benjamin či filosof Herbert Marcuse.
Rodák z Düsseldorfu zkoumal v uplynulých desetiletích proměny, jakými prošla německá společnost, politická levice, kritická teorie, ale také samotný projekt a cíle evropské integrace. Habermas mimo jiné vyzýval občany EU, aby se stali evropskými patrioty a podporovali ústavní federalismus unie.
