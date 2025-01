Zelenskyj poprvé odkryl, co mu Lukašenko tajně řekl o Putinovi. Lže, reaguje Minsk

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dlouhém rozhovoru s americkým podcasterem Lexem Fridmanem poprvé zveřejnil podrobnosti o svých telefonátech s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem.

Rusko 24. února zaútočilo na Ukrajinu také z běloruského území. Tanky a obrněné transportéry překročily hranici ve směru Černihiv, severně od Kyjeva. Z běloruských letišť vzlétaly ruské bombardéry.

Zelenskyj v rozhovoru uvedl, že Lukašenko mu telefonoval krátce po zahájení agrese. "Voloďo, já to nebyl. Neodpálil jsem rakety z našeho území, to Putin. Omlouvám se," citoval Zelenskyj běloruského diktátora. Ten prý prohlásil, že není možné bojovat s Rusy, a dokonce měl údajně Zelenskému říct, aby Ukrajina v odvetě napadla nějakou běloruskou elektrárnu nebo ropnou rafinerii. Zelenskyj tvrdí, že mu odpověděl: "Jsi stejný vrah jako Putin."

"Rakety na nás padají z Běloruska, z tvojí země. Jak je možné, že jsi to dovolil?" ptal se prý Lukašenka ukrajinský prezident. "Dobře, tak zaútoč na nějakou naši elektrárnu nebo ropnou rafinerii," měl údajně odpovědět běloruský vůdce. Zelenskyj pak telefonát ukončil.

V Minsku interview zaznamenali a reagují na něj negativně. Ne osobně Lukašenko, ale jeho tisková mluvčí Natalja Ejsmontová. "Běloruský prezident se Zelenskému za nic neomlouval. Jednoduše proto, že nemá za co," uvedla v tiskovém prohlášení. V textu se dále uvádí, že oba lídři si skutečně telefonovali, ale běloruský vůdce ukrajinského prezidenta informoval, že se snaží s Rusy vyjednat příměří. V březnu se následně v Bělorusku uskutečnilo několik kol rozhovorů ruské a ukrajinské delegace, ale bez výsledku.

O několik týdnů později Lukašenko veřejně varoval Kyjev před následky, pokud zaútočí na běloruskou ropnou rafinerii v Mozyru. Tvrdil, že rozvědka mu předala příslušné informace o hrozbě.

Ukrajinské vedení už dříve potvrdilo, že 24. února 2022 ráno - v prvních minutách invaze - telefonoval běloruský ministr obrany Viktor Chrenin do Kyjeva svému někdejšímu ukrajinskému protějšku Oleksiji Reznikovovi. Vyzval ho, aby dal armádě napadené země rozkaz složit zbraně a neklást odpor.

Ruští vojáci se přesouvali do Běloruska už od 17. ledna. Oficiálně šlo o společné cvičení ruské a běloruské armády. Do invaze proti Ukrajině se běloruská armáda přímo nezapojila a není jasné, zda to k tomu Putin Lukašenka přemlouval, nebo mu jen stačilo poskytnutí základen a letišť.

Pozoruhodný detail z Lukašenkova jednání s ukrajinskými politiky se dostal na veřejnost už před deseti lety - v únoru 2015, kdy Putin a tehdejší prezident Ukrajiny Petro Porošenko podepsali v běloruské metropoli takzvané minské dohody o ukončení bojů na Donbase. Porošenko tehdy procházel kolem Lukašenka a ani jeden z nich nevěděl, že konverzaci zaznamenávají ruchové mikrofony. "Nehraje s námi čestně," řekl o Putinovi Porošenko. "Já vím, já vím," odpověděl běloruský lídr.

Představitelé běloruské opozice tvrdí, že Putin podpořil Lukašenka při rozsáhlých protestech proti zmanipulovaným prezidentským volbám v roce 2020. Lukašenko pak na oplátku poskytl Rusku běloruské území k útoku na Ukrajinu, což umožnilo Rusům dostat se rychle až ke Kyjevu, který se jim ale přesto nepodařilo dobýt.

