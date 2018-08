Závěrečné varování McCaina. Jeho rakev ponese kritik Kremlu, který přežil dvě otravy

Opozičník Vladimir Kara-Murza byl osobní přítel zesnulého senátora Johna McCaina. Přátelil se také se zavražděným opozičníkem Borisem Němcovem.

Washington/Moskva - V dubnu letošního roku dostal ruský opoziční aktivista Vladimir Kara-Murza osobní dopis od svého dobrého přítele Johna McCaina. Americký senátor, který věděl, že trpí agresivní formou rakoviny mozku, se ho ptal, zda by na pohřbu nesl jeho rakev.

Kara-Murza byl v Rusku dvakrát otráven, pravděpodobně kvůli jeho prosazování sankcí proti Kremlu. Od senátora McCaina to je závěrečné varovné gesto. Prominentní republikán stejně jako Vladimir Kara-Murza posledních dvacet let varoval před agresivním chováním Ruska.

"Byl jsem v naprostém šoku, nevěděl jsem co říct. Samozřejmě jsem souhlasil, ale byla to ta nejtragičtější pocta, které se mi v životě dostalo," řekl Kara-Murza serveru Politico. V dubnu si ještě podle něj McCain nepřipouštěl, že by mohl zemřít tak rychle. Chtěl být ale připravený. Šestatřicetiletý Rus se tak bude mezi americkými politiky a generály na senátorově pohřbu odlišovat.

V opozici vůči Vladimiru Putinovi je hned od jeho příchodu do Kremlu v roce 2000. Jeho otec byl známý televizní novinář na stanici NTV, která se stala jedním z prvních Putinových cílů. Její majitel Vladimir Gusinskij si pobyl pár dní ve vyšetřovací vazbě a následně prodal televizi stanici polostátnímu Gazpromu. Kara-Murza starší spolu s dalšími novináři na protest podali výpověď.

Jeho syn kombinoval žurnalistiku a opoziční politickou činnost, v roce 2003 například neúspěšně kandidoval do parlamentu za liberální stranu Jabloko. Ze stínu svého slavného otce opravdu vystoupil až po tragické smrti advokáta Sergeje Magnického ve vyšetřovací vazbě v roce 2009.

Tento právník odhalil obří daňový podvod, který vedl do vyšších pater ruských silových složek, což bylo zjevně důvodem jeho uvěznění. Následně zemřel na neposkytnutí zdravotní péče.

Jeho smrt vyvolala na Západě vlnu rozhořčení - tím spíše, že Magnickij pracoval pro amerického investora Williama Browdera, který byl o pár let předtím z Ruska vytlačen a byl mu zakázán vstup do země. Browder od té doby neúnavně požadoval vyšetření Magnického smrti a vedl velkou kampaň na Západě.

Dvě otravy

Vladimir Kara-Murza se svým diplomem z Cambridge a perfektní angličtinou pro něj byl cenným spojencem. Spolu s bývalým šachistou Garri Kasparovem a opozičním politikem Borisem Němcovem lobboval přijetí takzvaného Magnického zákona, který zaváděl sankce proti státním úředníkům, zapletených do právníkovi smrti.

"Představitelé Kremlu, kteří by chtěli vládnout jako Stalin a žít si jako Abramovič, si budou muset vybrat. Buď budou rozhánět pokojné demonstrace, falšovat volby a manipulovat soudy nebo budou mít účty v amerických bankách, dovolenou na Floridě a vánoční nakupování na Páté avenue v New Yorku," napsal tehdy v jednom článku.

Mezi kremelskou elitou jim to přirozeně k popularitě nepomohlo. Boris Němcov, přítel Kara-Murzy, byl zastřelen v únoru 2015 přímo vedle Kremlu. Vraždu měla na svědomí skupina lidí z čečenských silových složek.

V květnu 2015 byl Vladimir Kara-Murza hospitalizován s totálním selháním ledvin kvůli otravě. Podal tehdy trestní oznámení kvůli pokusu o vraždu, policie ale nikdy nic nevyšetřila.

John McCain picks an anti-Putin Russian who was poisoned and almost killed to be a pallbearer https://t.co/Dq7WjONhct pic.twitter.com/2wdrA5VMME — Newsweek (@Newsweek) August 30, 2018

Další pravděpodobný útok přišel v únoru 2017, kdy mladý aktivista upadl do kómatu na několik dní. Podle jeho slov ho zachránilo, že nebyl doma sám a příbuzní zavolali záchranku. Lékaři oficiálně potvrdili, že byl otráven, nedokázali ale určit čím.

Nyní Vladimir Kara-Murza ponese rakev svého přítele Johna McCaina. Nemyslí si ale, že by si ho americký senátor vybral kvůli tomu, aby naštval Vladimira Putina nebo amerického prezidenta Donalda Trumpa. "On nebyl politik, on byl státník. Pro mě to nemá s politikou nic společného, je to velmi osobní," řekl ruský aktivista serveru Politico.

Video: Putin vždycky používal cukr a bič, říká Josef Pazderka