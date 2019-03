Závazné, či ne? Britští politici se přou o ústupky v brexitu, které vyjednala Mayová

Britská labouristická opozice označila doplňky k brexitové dohodě, které v pondělí s šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem na poslední chvíli dojednala premiérka Theresa Mayová, za právně nezávazné, a tudíž nedostačující. Ministr životního prostředí Michael Gove ale v rozhovoru s BBC zopakoval vládní stanovisko, že texty mají stejnou právní sílu jako sama dohoda o podmínkách odchodu, o které budou večer britští poslanci hlasovat. Rovněž irský premiér Leo Varadkar podle televize Sky News ujistil, že texty jsou právně závazné, ačkoli nejsou součástí dohody.

Někteří členové Dolní sněmovny ale chtějí klíčové hlasování o brexitové dohodě odložit na středu, aby měli dostatek času na posouzení novinek. Jejich podstatou jsou ujištění, že Británie nebude neomezenou dobu vázána k unijním pravidlům pomocí takzvané irské pojistky a že obě strany budou do prosince 2020 usilovat o "alternativní ujednání", díky nimž by nemuselo sporné ustanovení vůbec vstoupit v platnost.

Pojistka je součástí brexitové smlouvy a brtiský parlament už kvůli ní dohodu jednou odmítl. Podle některých komentátorů dokument nejspíš čeká stejný osud i v úterý večer.

Řada zákonodárců, včetně skupiny konzervativních euroskeptických poslanců, nicméně podle britského tisku čeká na posudek generálního prokurátora Geoffreyho Coxe. Cox by své stanovisko měl zveřejnit do 13:30 SEČ.

Vlivný konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg řekl, že jeho euroskeptická skupina čeká na Coxovu analýzu i na stanovisko vlastní skupiny právníků. Úterní hlasování, plánované na 20:00 SEČ, ale podle něj bylo "zoufale uspěcháno", a nejlépe by bylo odložit jej do středy.

Labouristický stínový ministr pro brexit Keir Starmer, jenž je sám právník, na twitteru uvedl, že si nové doplňky k brexitové dohodě již prostudoval a že by byl překvapen, kdyby Coxovi stačily. Připomněl, že prokurátor ve svém posledním posudku v prosinci ohledně irské pojistky uvedl, že tento režim by "trval neomezeně", dokud by nebylo nalezeno jiné řešení.

Právě riziko, že Spojené království zůstane natrvalo připoutáno k unijním strukturám, části britských poslanců vadí. Unie ale ujišťuje, že toto řešení, pokud na něj vůbec dojde, by mělo být pouze dočasné. Rozvodovou dohodu kvůli pojistce ale znovu otevírat nehodlá.

