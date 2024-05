Pavel: Evropa je na začátku delší konfrontace s Ruskem, chce nám škodit

Rusko nám bude škodit a nespokojí se s tím, že získá jen část Ukrajiny, je přesvědčen český prezident Petr Pavel. V rozhovoru s rakouským listem Die Presse také vyjádřil názor, že Evropa je na začátku delší konfrontace s Ruskem, která ale nemusí být vojenského rázu.

"Chtějí obnovit imperiální velikost Sovětského svazu, včetně jeho sféry vlivu, a říkají to velmi otevřeně," řekl prezident Petr Pavel. | Foto: ČTK

"Chtějí obnovit imperiální velikost Sovětského svazu, včetně jeho sféry vlivu, a říkají to velmi otevřeně. Měli bychom to proto brát vážně. Musíme se připravit na to, že Rusko nebude mírovým partnerem," míní Pavel. Moskva už se podle něho v řadě evropských zemí ukázala jako "ničivá síla", která se snaží šířit propagandu a často i zjevné lži.

Vždy, když se Rusko bude chovat konstruktivně, měla by Evropa činit stejně. "Když však Rusko jedná proti našim zájmům, musíme se mu postavit. Protože jinak budou náš způsob života a naše hodnoty ohroženy," uvedla také dvaašedesátiletá hlava státu, podle níž se konfrontace s Ruskem stane částí našeho každodenního života.

Pavel v rozhovoru dále vyjádřil přesvědčení, že Rusko nevyhledává spolupráci s Evropou a považuje se za supervelmoc, která má právo diktovat pravidla hry. Podporou Ukrajiny podle něj podporujeme také vlastní bezpečnost. "Chceme-li v této části Evropy zachovat bezpečnost a prosperitu, musíme Rusku stanovit jasné hranice. Pokud selžeme, může to v budoucnu vést ke značným komplikacím," poznamenal. Míru s Ruskem podle něj není možné dosáhnout přijetím ruských cílů.

Možnost, že Rusko pochopí, že nevyhraje, existuje

Český prezident ale věří, že stále existuje možnost, že Rusko zjistí, že není schopné na Ukrajině dosáhnout vojenských úspěchů, což by mohlo vést k diplomatickým jednáním, místo "nesmyslného plýtvání zdroji a lidskými životy". Zároveň má za nepravděpodobné, že by Ukrajina v dohledné době získala zpět celé své území.

Nikdo podle Pavla nerozporuje budoucí členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci, Moskvě se ale musí dát jasně najevo, že to pro ni nebude znamenat žádné přímé ohrožení.

V neposlední řadě se český prezident vyjádřil k možnosti zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Evropa, která se dlouho vůči USA chovala jako "rozmazlené dítě", na to podle něj musí být připravena a musí za sebe převzít více zodpovědnosti v oblasti bezpečnosti.