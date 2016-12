Zapomenutá válka v Jemenu se pro Saúdy stává jejich Vietnamem

před 8 minutami

Země Perského zálivu vyčerpává konflikt v Jemenu. Zatímco Saúdská Arábie bojuje na straně oficiální vlády Mansúra Hádího, Írán údajně podporuje hutíjské rebely. Saúdové zahájili svoji intervenci v Jemenu na jaře roku 2015 společně s koalicí dalších zemí včetně Spojených arabských emirátů, Kuvajtu, Bahrajnu, ale třeba také Súdánu.

Sanáa – Umírat ve válce bylo donedávna pro občany bohatých ropných monarchií Perského zálivu něco nepředstavitelného. Stejně jako daně. Nyní zažívají obojí a krvavá válka v Jemenu vyčerpává jejich ekonomiky.

Navíc ve světě vzbuzují odpor rostoucí civilní oběti, za něž je většinou odpovědná Saúdská Arábie, a postup zemí Zálivu jim začíná odcizovat i jejich západní spojence.

Někteří komentátoři mluví o tom, že zejména pro Saúdskou Arábii se válka v Jemenu stává obdobou americké intervence ve Vietnamu v šedesátých letech minulého století. Dlouhou válkou, kterou je obtížné či téměř nemožné vyhrát a pro kterou je těžké získat podporu jak u vlastních obyvatel, tak u zahraničních spojenců. Podobnosti tu jsou.

Stejně jako byl Vietnam zástupným konfliktem mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, tak je válka v Jemenu zároveň bojem mezi Saúdskou Arábii a Íránem.

Ideologie mocností je v tomto případě náboženská, Saúdská Arábie tu zastupuje sunnitskou většinovou větev islámu, Írán se zase prezentuje jako představitel menšinových šíitů. Saúdové bojují na straně oficiální vlády Mansúra Hádího, Teherán údajně podporuje hutíjské rebely. A podobnosti s válku ve Vietnamu si je dobře vědom.

"Jemen bude Vietnamem Saúdské Arábie," prohlásil jeden z íránských představitelů citovaný časopisem The Economist. "Krvácí tam saúdská vojenská i diplomatická prestiž," dodal.

Saúdská Arábie zahájila svoji intervenci v Jemenu na jaře roku 2015 společně s koalicí dalších zemí včetně Spojených arabských emirátů, Kuvajtu, Bahrajnu, ale třeba také Súdánu, který za to získal od Saúdů finanční podporu. Koalice má na místě přes deset tisíc mužů, používá desítky letadel a lodí, ale přesto se jí nepodařilo dobýt většinu Jemenu včetně hlavního města Sanáa, které stále ovládají méně vyzbrojení a špatně organizovaní povstalci.

Státy původně o smrti vojáků neinformovaly

Saúdové ztratili v Jemenu už přes čtyři stovky vojáků, o zhruba stejný počet přišli zbylí členové koalice. Povstalci poškodili několik koaličních lodí, sestřelili minimálně šest helikoptér a zaútočili i přímo na saúdskoarabské území.

Státy Perského zálivu, které původně odmítaly přiznat, že v Jemenu umírají jejich vojáci, povolily zveřejňování zpráv o jejich smrti v médiích, a ve Spojených arabských emirátech dokonce v září byly vyhlášeny tři dny národního smutku na počest padlých vojáků.

Saúdská Arábie vydává na obranu podle švédského institutu SIPRI ročně nyní 82 miliard dolarů, tedy asi zhruba 13 procent svého HDP, a jde o třetí největší zbrojní rozpočet na světě po USA a Číně.

Není jasné, kolik z toho jde na válku v Jemenu, ale tvrdí se, že Jemen výrazně zatěžuje saúdský rozpočet. Saúdská Arábie, která nyní nemá tolik peněz kvůli nižší ceně ropy, proto letos zavedla daně a snížila platy státním zaměstnancům. Podobné problémy se svými rozpočty mají i další země Perského zálivu válčící v Jemenu.

Američané omezili pomoc Saúdům

Bombardování území povstalců a rostoucí počet civilních obětí, který dosáhl podle OSN přes deset tisíc, vedly navíc v prosinci k omezení americké pomoci Saúské Arábii. Spojené státy oznámily, že omezí dodávky přesně naváděné letecké munice pro saúdské letectvo.

Posledním impulsem pro údajně dlouho zvažovaný krok bylo to, když Saúdové bombardovali v říjnu pohřební shromáždění v Sanáa a zabili více než 140 civilistů. "Dlouho jsme vyjadřovali znepokojení nad velmi vysokou úrovní civilních ztrát v Jemenu," uvedl mluvčí Bílého domu Josh Earnets. "Mnohé z těchto obětí jsou výsledkem operací Saúdy vedené koalice."

Objevují se zprávy, že Rijád by rád nějakým způsobem válku v Jemenu ukončil, ale zatím se mu to nedaří. Írán naopak podle agentury Reuters letos posílil svoji podporu hutíjským vzbouřencům. Přes Omán pašuje ruční zbraně, náboje a rakety do Jemenu. Agentuře Reuters to přiznal i nejmenovaný íránský činitel. Omán je mimochodem formálně spojencem Saudská Arábie, místní praktikovaný islám se ale liší od jeho sunnitské i šíitské odnože.

Podpora Íránu Hutíům je ale stále relativně omezená. Jednak mají zbraně z rozsáhlých vládních jemenských arzenálů, kterých se zmocnili, a přes prohlášení některých teheránských politiků o tom, jak nyní Írán kontroluje i Jemen, nepovažuje Írán Hutíe za spolehlivé spojence. I proto, že vyznávají jinou formu šíismu, než Íránci.

Výsledkem občané války v Jemenu je zatím kromě mrtvých i 3,1 milionu Jemenců, kteří kvůli válce opustili své domovy a 14 milionů lidí, kterým podle OSN hrozí nedostatek jídla. Jemen má přes 25 milionů obyvatel.

autor: Marek Hudema