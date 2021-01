Žádný luxusní palác nemám, reaguje Putin na Navalného zjištění. Video prý ale neviděl

Ruský prezident Vladimir Putin se poprvé vyjádřil k videu odhalujícímu velký luxusní palác, které zveřejnil opozičník Alexej Navalnyj a za necelý týden ho na YouTube vidělo přes 85 milionů lidí. Opulentní budova a rozsáhlé pozemky kolem ní podle známého kritika Kremlu patří právě Putinovi.

Ruský prezident řekl, že nikdy neměl žádné byznysové aktivity a popřel, že majitelem rozlehlé a přepychové rezidence v Gelendžiku na pobřeží Černého moře je on. "Je to vymývání mozků," uvedl ruský prezident.

"Nic z toho, co ten film ukazuje, nevlastním ani já, ani moje rodina!" zdůraznil Putin. Zároveň ale dodal, že Navalného film neviděl.

Opozičník a jeho tým zveřejnili téměř dvouhodinové investigativní video minulý týden poté, co Navalného po návratu z Berlína zatkla ruská policie na moskevském letišti Šeremetěvo. Podle autorů reportáže patří komplex v hodnotě asi 28 miliard korun ruskému prezidentovi. Údajně se jedná o největší soukromou budovu v Rusku.

Palác překypující luxusem nabízí soukromé kasino, divadelní sál, hernu, lázně, v jejím sousedství je hokejový stadion, kostel i obří skleník. Navalného tým odhalil i ceny nábytku a vybavení budovy. Držák na toaletní papír stál v přepočtu 27 tisíc korun, kartáč na čištění toalety 18 tisíc korun, váza více než 760 tisíc korun, sedačka 880 tisíc a konferenční stolek 1,2 milionu.

Navalnyj na základě vyšetřování týmu tvrdí, že výstavbu umožnilo promyšlené korupční schéma v Putinově vnitřním okruhu. Financovali ji podle něj prezidentovi blízcí spojenci jako například šéf ropného koncernu Rosněfť Igor Sečin nebo miliardář Gennadij Timčenko.

Putin se v pondělí také vyjádřil k sobotním demonstracím na podporu Navalného, při kterých policie zatkla po celém Rusku 3400 lidí. Prezident řekl, že nikdo by neměl organizovat protesty, aby prosazoval svoji politikou agendu. "Co je nelegální, to je nebezpečné," prohlásil.

Video: Podívejte se na záběry luxusního paláce na pobřeží Černého moře