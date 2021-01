Na 3400 zadržených, to je neuvěřitelné i na Rusko, reaguje Petříček na protesty

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) odsoudil v souvislosti se zákroky proti demonstracím na podporu ruského opozičního předáka Alexeje Navalného brutální násilí a represe proti svobodě slova v Rusku.

Petříček na Twitteru uvedl, že podle odhadů nevládních organizací bylo při protestech zadrženo 3400 lidí včetně Navalného manželky. "To je i na tak velkou zemi, jakou je Rusko, neuvěřitelné číslo. Odsuzuji brutální násilí i represe proti svobodě slova," uvedl šéf české diplomacie.

Na dotaz, zda ministr plánuje předvolat kvůli situaci ruského velvyslance, Petříček sdělil, že téma bude náplní pondělního jednání Rady EU. "Ale budeme to zvedat i bilaterálně s představiteli Ruské federace," uvedl v SMS zprávě. Doplnil, že vzhledem k izolaci, ve které je kvůli onemocnění covidem, bude s kolegy řešit, jakou formou to proběhne.

🇷🇺😠 90 měst, zadrženo podle odhadů nevládních organizací 3400 lidí. Mezi nimi i manželka A. #Navalny. To je i na tak velkou zemi, jakou je Rusko, neuvěřitelné číslo. Odsuzuji brutální násilí i represe proti svobodě slova. #RussiaProtests @navalny https://t.co/eaeHG2ZrSg — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 24, 2021

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) je postup ruské vlády proti Navalnému "obrovskou ostudou Ruské federace", která ukazuje obavu současného ruského režimu z nestability a z reakce vlastních obyvatel. "Jsou naštvaní," řekl v pořadu televize Prima Hamáček s tím, že lidé v Rusku vyrazili v sobotu demonstrovat i v místech, kde mrazy spadly až na minus 50 stupňů Celsia.

"Ten zásah byl brutální a ještě pokračuje, pokud vím. Takto se nechová stát, který se nebojí vlastních občanů," uvedl Hamáček a poukázal na dění v Bělorusku, které je podle něj situaci v Rusku podobné. Vyjádření Petříčka má Hamáček za standardní cestu, jak vláda reaguje na dění v zahraničí.

Policie zadržela 3000 lidí

V Rusku bylo při demonstracích na podporu Navalného zadrženo 3000 lidí. Mezi zadrženými v hlavním městě je i manželka Navalného Julija či jeho spolupracovnice Ljubov Sobolová. První protestní akce se vzhledem k časovému posunu konaly na Dálném východě a na Sibiři v třeskutých mrazech.

Opozice avizovala, že uspořádá další protesty volající po Navalného propuštění příští víkend. Nevládní portál OVD-Info, který se zabývá monitoringem policejních zákroků, uvedl, že po celém Rusku bylo ve zhruba 90 městech zadrženo nejméně 3134 lidí, z toho 1201 v Moskvě a 471 v Petrohradě.

K demonstracím vyzval Rusy sám Navalnyj; ruské úřady daly najevo, že těmto akcím hodlají zabránit. Navalnyj byl zatčen minulý víkend při návratu do Moskvy z léčení v Německu, kde se zotavoval ze srpnové otravy, kterou opozičník připisuje prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, což Kreml popírá.

Den po zadržení soud na prezidentova kritika uvalil třicetidenní vazbu. Ruská vězeňská služba jej viní, že "systematicky porušoval" režim podmíněného trestu za zpronevěru, které se dopustil podle soudu. "Nejprve pokus o otravu opozičního politika, pak průtahy s jeho převozem do Německa, pak zatloukání, že oni to nebyli. A ve chvíli, kdy se vrátí domů, tak ho odsoudí, že odjel. On odjel pryč, aby neumřel, to je absurdní," shrnul Hamáček.

Video: Zatčený Navalnyj? Putin ho má za nepřítele, může sedět ještě několik let, říká Litvin.