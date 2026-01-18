YouTube dá rodičům mocnou zbraň proti „závislým dětem“. EU ovšem zvažuje jiný krok

Sociální sítě čeká velký boj s regulacemi. Zatímco v Austrálii už loni zakázali přístup dětem mladším 16 let na Facebook a další platformy, Evropská unie nahlas mluví o podobných regulacích. Google ve stejnou chvíli zpřístupnil nástroje, které mají rodičům poskytnout výrazně větší kontrolu nad tím, co jejich děti sledují alespoň na platformě YouTube. Především jde o „stopky“ na krátká videa.
Razantní změny představil technologický gigant na virtuálním kulatém stole, k němuž byla přizvána i redakce Aktuálně.cz. „Cílem není děti od digitálního světa izolovat, ale naučit je v něm bezpečně fungovat,“ zdůraznili zástupci Googlu ve videohovoru.
Asi největší změnou projdou „dětské účty“, skrze které mohou rodiče kontrolovat, na co se kouká jejich nezletilá ratolest. Nově bude možné nastavit „stopky“ na sledování krátkých videí, u nichž ovšem současní mladiství tráví jednoznačně nejvíce času – a to klidně dlouhé hodiny.
Právě nekonečné „scrollování“ a návykové procházení tisíců videoklipů mají nejen na děti jednoznačně negativní dopad, což potvrdil u kulatého stolu i expert na veřejné zdraví Garth Graham. Rodiče proto mohou přes zmíněné stopky nastavit časový limit pro sledování videí, a to klidně i na nulu.
Rodičovské vševidoucí oko
V případě dětských účtů má projít úpravami také algoritmus, podle kterého YouTube nabízí uživatelům svůj obsah. Nově má za cíl upřednostňovat ve vyhledávání a doporučování videa, která jsou pro teenagery prospěšná, především má jít o vzdělávací kanály.
Naopak obsah, který by mohl být při opakovaném sledování problematický – například snímky obsahující vulgarismy nebo vyobrazení agresivity –, bude algoritmus aktivně potlačovat.
Google nicméně zmínil další bezpečnostní prvky, které mají rodičům poskytnout větší přehled o aktivitách jejich dětí. Jde například o vypnutí automatického přehrávání videí pro uživatele ve věku 13 až 17 let, připomenutí večerky či přestávky, které se spustí po hodině sledování obsahu, nebo rozcestník, kde se rodiče mohou podívat na nahraná videa či odběry kanálů svých dětí.
„Videa pro děti mají také automaticky omezený sběr dat a vypnuté personalizované reklamy bez ohledu na věk diváka,“ upozornili zástupci společnosti Google. Veškeré novinky by měly přijít v následujících týdnech.
Falšování věku? Systém to pozná
Na dotaz redaktora Aktuálně.cz se diskuse na chvíli stočila k obcházení pravidel, co se týče zakládání účtů a „falšování“ věku. I zde Google přitvrdí – platforma má využívat strojové učení k identifikaci signálů, které naznačují, že účet může patřit mladšímu uživateli, než který je uveden při registraci.
V rámci souladu s evropskou směrnicí AVMSD navíc YouTube u některých uživatelů vyžaduje poskytnutí průkazu totožnosti, selfie nebo platební karty, pokud systémy nedokážou věk spolehlivě určit. To se bude týkat především momentů, kdy se uživatel rozhodne sledovat video s dospělejším obsahem, například s vyobrazeným násilím.
„Uživatelům během toho neumožňujeme zpětně měnit jejich věk. Pokud nám uvede, že je mladší 15 let, vyžadujeme, aby si vytvořil spravovaný účet, který povolí rodič nebo zákonný zástupce. Ten je následně spravován přes Family Link,“ uvedl na dotaz redaktora Graham.
Přijde australský „dominový efekt“?
Snaha Googlu o seberegulaci přichází v kritický moment. Europoslanci stále silněji volají po stanovení minimálního věku 16 let pro používání sociálních sítí v celé EU. Návrhy, které předkládají europoslanci, mluví i o povinném souhlasu rodičů pro dětské uživatele.
Australská vládní komisařka pro digitální bezpečnost Julie Inman Grantová v této souvislosti varuje, že data se stala „měnou, která pohání tyto společnosti“, a to i v případě dětí. Proto doufá, že australský zákaz, který vešel v platnost 10. prosince loňského roku, spustí celosvětový dominový efekt.
V České republice není zákon, který by zakazoval mladistvým vstup na sociální sítě. Přesto alespoň „na papíře“ mají děti mladší třinácti let na sociální sítě vstup zakázaný, a to přímo pravidly sociálních platforem. V praxi se ale zákaz zcela běžně obchází.
