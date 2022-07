Vzdělaný "Trump s mozkem". Exprezidenta znervózňuje vycházející hvězda z Floridy

Před čtyřmi lety mu Donald Trump pomohl do úřadu guvernéra Floridy. Teď ovšem může být Rona DeSantis pro bývalého prezidenta nebezpečný. Jeho obliba v republikánské základně strmě stoupá a mnozí v něm vidí příštího šéfa Bílého domu. Už i raději než Trumpa.

Floridský guvernér Ron DeSantis se svou ženou Casey. | Foto: Government of Florida / Wikimedia Commons / Public Domain

Donald Trump podle amerických médií evidentně směřuje k ohlášení kandidatury do prezidentských voleb 2024. Jeho pozice mezi republikánskými voliči ale už není tak jednoznačně dominantní. Zásluhu na tom má třiačtyřicetiletý guvernér Floridy Ron DeSantis. Politik, kterému novináři přezdívají "Trump s mozkem".

"Zatímco bývalý prezident se svojí línou, bombastickou osobností zásadně postrádá serióznost, DeSantis má tvrdou pracovní morálku, obdivuhodnou inteligenci a důkladné porozumění politice," napsal o floridském guvernérovi reportér Dexter Filkins v časopise New Yorker.

A zdá se, že mnozí republikánští voliči to vidí podobně. V celoamerických průzkumech je Trump mezi republikány stále nejoblíbenějším politikem. V některých konkrétnějších šetřeních, například ve státě New Hampshire, kde se tradičně konají první prezidentské primárky, ho ale už DeSantis přeskočil.

Podobně tomu bylo i v několika neformálních hlasováních mezi konzervativními voliči, například v Coloradu či Nevadě. "DeSantis v mnoha ohledech začíná představovat posttrumpovskou Republikánskou stranu. Více bojuje v politice než na Twitteru," uvedl pro server Politico Tyler Sandberg, dlouholetý republikánský organizátor z Colorada.

Nepřítel lockodownů a "woke culture"

Když DeSantis v roce 2018 kandidoval na floridského guvernéra, vzbudila jeho kampaň posměšky. Příčinou byl jeho předvolební spot, v kterém svým malým dětem předčítal z Trumpovy knihy The Art of the Deal (Umění udělat dohodu) a z kostek na hraní stavěl Trumpovu hraniční zeď.

Působilo to, jako by neměl žádný jiný politický program než bezmezný obdiv k tehdejšímu prezidentovi. Ale ukázalo se, že ví, co dělá. Spojení s Trumpem, který veřejně podpořil jeho kandidaturu, bylo pro DeSantise klíčové.

V republikánských primárkách porazil mnohem známějšího protikandidáta a následně také demokratického soupeře v souboji o post guvernéra. V křesle guvernéra Floridy, třetího nejlidnatějšího státu USA, pak přišel čas, aby na sebe DeSantis upoutal pozornost celé Ameriky.

Za svůj odpor proti lockdownům a dalším restriktivním opatřením za pandemie covidu si od demokratů vysloužil pojmenování DeathSantis (Smrt Santis). Ale v očích republikánských voličů se stal konzervativním hrdinou, který si nenechá nic diktovat od federální vlády.

Na rozdíl od většiny dalších států na Floridě dovolil pokračování školní výuky, snažil se minimálně omezovat byznys a byl proti povinnému nošení roušek. "Strach nám nepomůže virus porazit," vyhlašoval DeSantis v televizi Fox News, kde se stal - vedle samotného Trumpa - jedním z nejprominentnějších a nejprotežovanějších hostů.

Stejně populární jako jeho covidová politika se mezi republikánským publikem stalo DeSantisovo tažení proti "levicovým elitám", "korporátním mediím" či "probuzené (woke) genderové ideologii". Guvernér ve svých veřejných vystoupeních kritizuje údajné Sorosovy prokurátory, transgenderové sportovce nebo nekontrolovanou migraci.

Trump mluvil, DeSantis koná

Floridu, ze které vybudoval, jak tvrdí, "citadelu svobody", DeSantis staví do protikladu vůči Kanadě nebo Evropě, kde jsou podle něj lidé "nespokojení a omezovaní svými vládami".

To všechno je rétorika stejná nebo hodně podobná té, kterou Američané v předchozích letech slyšeli přímo z Bílého domu od bývalého prezidenta. A jsou to slova, která by jistě zněla také v Trumpově případné prezidentské kampani do voleb v roce 2024.

Jenže na rozdíl od Trumpa, který toho v mnohých ohledech předvedl více ve veřejných projevech a přestřelkách s oponenty než při reálném prosazování své politiky, DeSantis je ze své pozice guvernéra poměrně efektivní.

Prosadil třeba zákon, který zpřísňuje volební pravidla. Kritici tvrdí, že jde o restrikci volného přístupu k volbám, podle DeSantise o zamezení volebních podvodů. Obecně platí, že přísnější pravidla jsou výhodnější pro republikány.

Vedle toho DeSantis podepsal zákon, který změnil hranice několika volebních okrsků, čímž republikáni v letošních podzimních volbách do Kongresu na Floridě s velkou pravděpodobností automaticky získají několik křesel navíc.

V kulturní politice učinil několik opatření proti uplatňování "kritické rasové teorie" ve vyšším školství, zdaleka největší publicity se ovšem dostalo jeho zákazu sexuální výuky na prvním stupni základních škol, který podepsal letos v březnu.

Proti zákonu se následně veřejně postavila společnost Walt Disney Company, která na Floridě provozuje obrovský dětský zábavní park Disney World. To ovšem DeSantisovi jen nabídlo příležitost, aby se ještě více zviditelnil po celých Spojených státech.

"Vy jste korporace se sídlem v Kalifornii a snažíte se na sílu uplatňovat svoji ekonomickou moc, abyste útočili na rodiče v mém státě? To považujeme za provokaci a budeme proti tomu bojovat," prohlásil DeSantis letos v dubnu, když podepsal zákon, kterým zrušil daňové a správní výhody pro park Disney World na Floridě.

Elitní univerzity

Republikánští politici a poradci, citovaní v amerických médiích, poukazují na to, že DeSantis je "chytřejší" a "ukázněnější" verzí Donalda Trumpa. Rovněž jeho osobní historie je pozoruhodnější než v případě exprezidenta, který se narodil do bohaté rodiny a od otce pak zdědil realitní byznys.

Floridský politik pochází z mnohem skromnějších poměrů, jeho otec pracoval jako technik, který v domácnostech instaloval zařízení na měření televizní sledovanosti. Z tohoto prostředí se vlastním úsilím vyšvihl, když nejdříve vystudoval historii na Yaleově univerzitě a pak práva na Harvard Law School.

DeSantise podle jednoho z jeho spolužáků ke studiu práv inspiroval film Pár správných chlapů z roku 1992, kde Tom Cruise ztvárnil roli vojenského advokáta. Po univerzitě nastoupil jako vojenský právník k elitní americké jednotce SEAL v Iráku a později sloužil i ve věznici na Guantánamu.

V roce 2012 byl DeSantis zvolen do amerického Kongresu, kde pomohl založit radikálně konzervativní poslaneckou skupinu Freedom Caucus, propagující kromě jiného výrazné omezení federálních výdajů do zdravotnictví, sociální sféry a jiných veřejných programů.

A podle jeho okolí je DeSantisovou přidanou hodnotou také jeho žena Casey, bývalá televizní novinářka, se kterou má dvě děti. "On vypadá dobře, ona vypadá opravdu velmi dobře. Má hezkou rodinu klasického střihu," komentoval to pro magazín New Yorker John Morgan, právník, který s ním spolupracuje.

DeSantis bude letos na podzim obhajovat úřad floridského guvernéra a tvrdí, že v tuto chvíli ho nezajímá nic jiného a že prezidentská kandidatura není na pořadu dne. O jeho velkém ohlasu mezi republikány ovšem svědčí štědré příspěvky na kampaň, které k němu proudí od řadových voličů i bohatých donátorů, jako je například miliardář Peter Thiel.

Nebezpečnější než Trump?

Podle posledních čísel je v tomto ohledu DeSantis už úspěšnější než Donald Trump. A někteří novináři, ve většině z demokratických médií, už také začali varovat, že pro demokraty by byl jako kandidát a případně coby prezident větší hrozbou než Trump.

"To, že je chytřejší než Trump, neznamená, že je méně nebezpečný. Ve skutečnosti je právě z toho důvodu větším nebezpečím," napsal komentátor Max Boot v listu Washington Post.

Sám Trump se k tomu, zda DeSantise bere jako svého příštího možného soupeře, veřejně nevyjadřuje. Podle amerických médií je ale z floridského guvernéra nervózní a už prý hledá způsoby, jak jeho vzestup zastavit.

DeSantis se mezitím stal jedním z nejtvrdších hlasů, které z republikánského tábora míří přímo do Bílého domu - a osobně k prezidentu Joeu Bidenovi. O něm mluví jako "o třesoucím se, kvazisenilním prezidentovi", který vůbec neví, co říká.

Do kontrastu s Bidenem pak DeSantis staví sám sebe. "Já říkám, co si myslím. Vedu, prosazuju věci," vyhlašuje. Podle amerických novinářů tak už testuje terén k možné kandidatuře na nejvyšší post v zemi.

Video: Trump připustil další kandidaturu na prezidenta