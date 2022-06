Je skvělý, ale čtyři roky boje nám stačily. V Pensylvánii vyhlíží mladší verzi Trumpa

Města v americkém státě Pensylvánie zdobí cedule s nápisy Trump 2024. Jeho podporovatelé se už nemůžou dočkat, až se jejich oblíbenec bude znovu ucházet o Bílý dům. Reportér Aktuálně.cz ovšem vyzpovídal fanoušky bývalého prezidenta, kteří si myslí, že by pochodeň trumpismu měli převzít jeho následovníci.

Od našeho zvláštního zpravodaje v USA - Marty Beccone, majitel populární restaurace 4th Street Pub ve městě Hazleton v severovýchodní Pensylvánii, má jednoduchý ukazatel, podle kterého sleduje už rok stoupající inflaci. "Loni to bylo 90, teď mě bedna másla stojí už 160 dolarů," říká otráveně. Myslí tím větší balení, dodávané do restaurací.

Jeho podnik je vyhlášený domácí kuchyní. Sami si zde pečou chleba, udí hovězí nebo vyrábějí sýrový dresink. V sobotu k večeru je v restauraci ještě poloprázdno, kulečníková tága zahálejí ve stojanu, ale každou chvíli si někdo přijde vyzvednout objednané jídlo.

"To mně hodně pomohlo za covidu," vysvětluje osmapadesátiletý Beccone. Ale za vodou zdaleka není. "Finančně už zase krvácím, nevydělávám," popisuje. Navzdory tomu, že kvůli inflaci musel i on zdražit takřka o dvacet procent, má obrat stejný, ne-li menší než před rokem.

"Válka na Ukrajině? Blbost! Je to jeho zodpovědnost a jeho vina," odmítá rezolutně vysvětlení prezidenta Joea Bidena, že jednou z hlavních příčin inflace a zejména pak růstu cen pohonných hmot v USA je válečná agrese Vladimira Putina proti Ukrajině. "Může za to Biden a demokraté, jejich štědré utrácení," zní jeho verdikt. Inflace za květen ve Spojených státech dosáhla 8,6 procenta.

Zapomenutá střední třída

Beccone se politicky považuje za nezávislého a také je tak registrován ve volebních seznamech. Dvakrát hlasoval pro demokrata Billa Clintona a v roce 2008 to zkusil s Barackem Obamou. Ale tím s demokraty skončil. "Tady se za něho nic nezlepšilo, podnikatelům jako já se dařilo ještě hůře," tvrdí, že on s manželkou prý nejvíce doplatili na Obamovu zdravotní reformu, která jim výrazně zvedla zdravotní pojištění.

Před prezidentskými volbami 2016 tak měl jasno. Určitě nechtěl Hillary Clintonovou, která by "jen pokračovala v Obamově politice". Donald Trump se mu zamlouval od začátku. "Slíbil, že sníží daně a že zruší zdravotní reformu," vypočítává restauratér. To první se mu podařilo, druhý slib nesplnil, ale Beccone byl i tak spokojen.

Se současným prezidentem Bidenem prý pro něj přišla opět změna k horšímu. "Loni, už za Bidena, jsem na daních zaplatil o 8000 dolarů víc než předtím za Trumpa," vynáší majitel restaurace své argumentační eso. Ovšem kromě toho, že bývalému šéfovi Bílého domu věří jako byznysmenovi, ho ve volbách 2016 oslovila ještě jedna věc.

"Přesně to vystihl, když říkal, že my jsme ti zapomenutí, na kterých politikům ve Washingtonu nezáleží," vysvětluje Beccone, který v Hazletonu žije od roku 1982. Bývalý uhelný region Pensylvánie, kde toto město leží, byl kdysi v Americe nazýván "Saúdskou Arábií uhlí". Na konci 50. let s útlumem těžby ale začal strádat. V 90. letech se odsud navíc přestěhovala textilní a oděvní výroba za levnější pracovní silou do Mexika a do zámoří. A příslušníci někdejší střední třídy, voliči Demokratické strany, která na ně zapomněla, zahořkli.

Marty Beccone tak nebyl zdaleka jediný, kdo v Hazletonu v okrese Luzerne County v roce 2016 volil Trumpa. Naopak. Právě tady došlo k největšímu přelivu od demokratů k republikánům a Trump dostal bezmála 80 procent hlasů. Díky tomuto okresu získal jako první republikán od roku 1988 celou Pensylvánii a tím i Bílý dům.

Beconne, jehož prarodiče přišli do USA z Itálie, je hrdý na Spojené státy, na pravé rameno si před lety nechal vytetovat americkou vlajku a zpravidla u sebe nosí revolver .357 Magnum. Byl by rád, kdyby se Trump vrátil, jeho další věta je ovšem docela překvapivá. "Ale ještě více by se mi líbil Ron DeSantis nebo třeba Nikki Haleyová," jmenuje současného guvernéra Floridy a bývalou velvyslankyni při OSN.

"Politiku by dělali stejnou jako on, pokračovali by v trumpismu. Ale snad by proti sobě neměli tolik zaslepených nepřátel," vysvětluje. S Trumpem, vůči němuž podle něj mnozí Američané "mají takovou zášť, že už je to spíše psychická porucha", by to byly "další čtyři roky nepřetržitého boje".

Prozření přišlo s Obamou

Cestou z Hazletonu do Wilkes-Barre, největšího města Luzerne County, lze několikrát zahlédnout nejen zašlé a roztřepené vlajky z nápisem Trump-Pence 2020, ale i novotou zářící prapory Trump 2024. Tady se už nemohou dočkat příštích voleb a návratu svého prezidenta.

Kim Woodroskyová se také těší, pro začátek by jí ovšem stačilo, kdyby v Bílém domě skončil Biden. "Ekonomika je horší než za Trumpa," jmenuje devětapadesátiletá výrazná a sdílná žena hlavní důvod. Pracuje v realitách a sama v kraji Wilkes-Barre bydlí v menším jednoposchoďovém domku. Ve městě ovšem vlastní nebo spravuje několik domů a dohromady pronajímá na sedmdesát bytů.

Stále ji to dobře živí, u domku stojí její červený sporťák Chevrolet Corvette. Chová také osm koček, které se před návštěvníkem uchýlí - kromě jedné zvědavé - bezpečně z dohledu.

Inflace ovšem už ovlivňuje i její byznys. "Lidé musejí více utrácet za potraviny a za benzin, na nájmy jim zbývá méně," vysvětluje Woodroskyová. Také ona vidí příčiny v Bidenově politice, zbytečně dlouho prý držel covidové lockdowny. "Jeho finanční pomoc pak byla příliš veliká a chtěl utlumit těžbu ropy a plynu," vypočítává další důvody.

Ve Wilkes-Barre se narodila a vyrostla, její otec pracoval jako řidič náklaďáku, matka v textilce. Vždy volili demokraty, stejně jako ona. Až do roku 2008, kdy ještě hlasovala pro Baracka Obamu. "V roce 2012 jsem už ale k volbám nešla," dodává, že k jeho znovuzvolení už nepřispěla. Podle svých slov byla rozčarovaná z jeho rozhazovačné politiky. "A z jeho reformy zdravotnictví, na kterou jsem finančně doplatila," líčí, proč o čtyři roky později, ve volbách 2016, poprvé v životě dala přednost republikánovi, Donaldu Trumpovi.

Na řadě jsou Trumpovi žáci

Sama sebe nyní označuje za "lehce levicově tíhnoucí republikánku". Na žádost o upřesnění vysvětlí: "Jsem například pro přísnější zbraňové zákony nebo pro právo žen na interrupce." V tom se od Trumpovy voličské základny skutečně liší. Ale v ekonomice a v obecném nastavení politiky s ním souzní. "Snížil daně, potlačoval ilegální imigraci, v zahraničí se ho báli, protože nevěděli, co může udělat," tvrdí.

Rovněž Kim by ovšem už dala přednost některému z mladších představitelů trumpismu - a také ona jako prvního jmenuje Rona DeSantise z Floridy. Stále má hodně známých mezi demokraty, ale o politice se už nebaví. "Už to nejde. Jsme rozdělený národ," říká neradostně.

Od domku Kim Woodroskyové stačí ujet půl hodiny autem dále na severovýchod Pensylvánie do města Scranton a její slova o rozdělené zemi dostanou konkrétní náplň. Ve čtvrti, kde vyrůstal Joe Biden, na něj nikdo nedá dopustit.

"Současná situace mi radost nedělá, ale jsem rád, že je prezidentem on," říká Chris Saunders, který ze své verandy vidí přes ulici Bidenův bývalý dům. Jeho současná majitelka se musela nedávno přestěhovat do zařízení s pečovatelskou službu, nová tabulka na chodníku upozorňuje, že zde v dětství bydlel současný, 46. prezident USA.

Výjimečný hlas středu

Podle Saunderse jsou republikáni naprostí pokrytci. "Kvůli covidu byla země dva roky zavřená. S tím nic nenadělal ani Trump. Teď všichni chtějí dělat byznys, dohnat, co ztratili, a tak napálili ceny. Ale inflaci svádějí na Bidena, jen lžou," má jasno.

O ulici dál stojí před domkem s cedulí "k pronájmu" postarší Subaru a dva mladíci do kufru stěhují krabice s knihami a šanony. "Už si to nemůžu dovolit, tohle je jedna z nejhezčích, ale také nejdražších čtvrtí ve městě," vysvětluje pětadvacetiletý Caleb, že po posledním inflačním zvýšení poplatků za elektřinu, plyn a vodu už nevystačí s penězi.

Pracoval v místním supermarketu. "Třináct dolarů za hodinu, čtyřicet hodin týdně," říká odevzdaně. Stěhuje se zpět k rodičům na předměstí Pittsburghu, odkud do Scrantonu před dvěma roky přišel. O pět let starší David pracuje na zdejší univerzitě a více vydělává, proto zůstává. Zatím.

"Uvidíme, kde se to zastaví," říká k inflaci. "Má to více rozměrů, není to jedna věc," odpovídá na otázku, kde vidí její příčiny. Caleb souhlasí. "Biden to možná pozdě rozpoznal, ale není to jeho vina," dodává. V rozštěpené Americe je to po vyhraněných názorech z obou stran konečně hlas středu. Hlas ovšem čím dál vzácnější, spíše už jen výjimečný.

