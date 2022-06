Šéf sněmovního výboru: Útok na Kapitol byl pokus o puč. V čele spiknutí stál Trump

Loňský 6. leden byl vyvrcholením pokusu o převrat, prohlásil ve čtvrtek podle agentury Reuters Bennie Thompson, předseda výboru americké Sněmovny reprezentantů vyšetřující události, při nichž dav příznivců bývalého republikánského prezidenta Donalda Trumpa zaútočil na Kapitol.

Thompson zároveň Trumpa obvinil z toho, že stál v centru spiknutí, jehož cílem bylo zničit demokracii. Panel tak zahájil sérii veřejných slyšení, během nichž představuje důkazy týkající se výtržností z loňského ledna a událostí, jež k nim vedly.

"Šestý leden byl vyvrcholením pokusu o převrat, nestoudného pokusu (…) svrhnout vládu," uvedl ve své zahajovací řeči demokrat Thompson. "Násilí nebylo náhodné. Byl to poslední Trumpův vzdor," dodal šéf sněmovního výboru. "Demokracie zůstává v ohrožení," prohlásil podle agentury AP. "Musíme se pravdě postavit čelem s upřímností, odhodláním a rozhodností," dodal Thompson.

Výbor zároveň podle médií promítl dosud nezveřejněné video z loňského 6. ledna včetně chaotických záběrů z budovy Kongresu, který vzal útokem dav Trumpových příznivců.

Výbor dále ukázal záznamy výpovědi vysokých představitelů Trumpovy administrativy nebo jeho dcery a poradkyně Ivanky Trumpové. Ta na něm podle Reuters vyšetřovacímu výboru dala najevo, že ani ona nevěří tvrzením otce, že jeho porážka v prezidentských volbách byla důsledkem rozsáhlých volebních podvodů. "Respektuji (někdejšího) ministra spravedlnosti (Williama) Barra. Takže jsem přijala, co říkal," nechala se slyšet Trumpová. Barr podle ní uvedl, že jeho resort nezjistil žádné významné volební podvody, které by podpořily tvrzení jejího otce, že právě kvůli nim prohrál volby.

Přes 100 zraněných

U budovy Kongresu se 6. ledna 2021 shromáždily tisíce Trumpových stoupenců nespokojených s výsledkem prezidentských voleb, v nichž zvítězil jeho demokratický rival a současný šéf Bílého domu Joe Biden. Stovky z nich vtrhly dovnitř. V budově předtím začala volební schůze obou komor, která měla na programu potvrzení výsledku voleb. Po tvrdých střetech výtržníků s policisty zůstalo pět mrtvých a více než 100 zraněných.

Místopředsedkyně výboru a republikánka Liz Cheneyová ve své čtvrteční řeči obvinila z násilností Trumpa. "Ti, kteří vtrhli do našeho Kapitolu a několik hodin bojovali s pořádkovými silami, byli motivováni tím, co jim řekl prezident Trump: že volby byly ukradeny a on je právoplatným prezidentem," prohlásila Cheneyová. "Prezident Trump svolal dav, shromáždil dav a zažehl plamen tohoto útoku," dodala.

Trump dlouhodobě označuje poslední prezidentské volby za podvodné. Jeho údajné důkazy však odmítly soudy v desítkách žalob i volební činitelé v jednotlivých státech. Násilí v Kapitolu propuklo nedlouho poté, co pronesl před Bílým domem projev ke svým příznivcům, v němž opakoval nepravdivá tvrzení o ukradených volbách a vyzval je, aby pochodovali ke Kapitolu a bojovali, připomíná Reuters.

Bývalý republikánský prezident, jenž veřejně koketuje s další kandidaturou do Bílého domu v roce 2024, ve čtvrtečním prohlášení označil výbor za "politické zločince", uvedla tato agentura.

Rok dlouhé vyšetřování

Slyšení navazují na téměř rok trvající vyšetřování útoku, poznamenala stanice BBC News na svém webu. Výbor vedený demokraty podle ní tvrdí, že z jeho zjištění vyplyne, že útok byl výsledkem koordinovaného úsilí o zvrácení výsledků prezidentských voleb z roku 2020 a zastavení předání moci, v jehož centru stál Trump. Celkem bylo zatím za účast na tehdejších nepokojích obviněno z trestných činů více než 860 lidí.

Ve čtvrtek zveřejněný průzkum institutu Ipsos pro agenturu Reuters odhalil stranický pohled mnoha Američanů na loňský útok. Vyplývá z něj, že asi 55 procent republikánů věří nepravdivému tvrzení, že výtržnosti vedli levicoví demonstranti. Nepřesvědčila je skutečnost, že prakticky všichni zatčení byli Trumpovi podporovatelé, ani to, že ředitel FBI řekl, že neexistují důkazy, že na Kapitol útočili levicoví extremisté vydávající se za Trumpovy příznivce. Asi dvě třetiny republikánů jsou také přesvědčeny, že Trumpovi bylo vítězství v prezidentských volbách na podzim 2020 "ukradeno".

Výsledek nadcházejících veřejných slyšení vyšetřovacího výboru nemusí změnit názory lidí v politicky polarizované Americe, poznamenala agentura AP. Nicméně vyšetřování má podle ní být veřejným záznamem pro historii. Klade si za cíl podat zprávu o nejbrutálnějším útoku na Kapitol od roku 1814, kdy ho zapálili Britové, a zajistit, aby se podobný útok už nikdy neopakoval, uvedla agentura.