Íránci volí nového prezidenta. Rozhodnou, zda se země bude dál přibližovat Západu

Do souboje o prezidentský úřad se v Íránu přihlásilo původně na 1600 Íránců, včetně téměř 140 žen. Z nich dvanáctičlenná Rada dohlížitelů vybrala jen šest mužů, dva z nich odstoupili. Největší šance mají dva kandidáti: současný prezident Hasan Ruhání a konzervativní klerik Ebráhím Raísí. Očekává se vysoká volební účast. Političtí analytici očekávají, že v prvním kole sice zvítězí Rúhání, ale nezíská přes 50 procent hlasů. Íránci by tak museli jít odvolit i druhé kolo. Souběžně s prezidentskými volbami probíhají také lokální volby do městských zastupitelstev.

Teherán - V Íránu se v pátek konají prezidentské volby, ve kterých se rozhodne i o tom, zda bude muslimská země pokračovat ve sbližování se Západem. Írán usiluje o destabilizaci regionu, musíme vyřešit konflikt v Jemenu, řekl ministr obrany USA číst článek Voliči se rozhodují mezi čtyřmi kandidáty, největší šance mají ale dva z nich: současný prezident Hasan Ruhání a konzervativní klerik Ebráhím Raísí. Pokud žádný z kandidátů nezíská přes 50 procent hlasů, utká se dvojice nejúspěšnějších 26. května ve druhém kole. Ruhání stojí v čele Íránu od roku 2013. Vyvázal ho z mnohaletých mezinárodních sankcí výměnou za zpomalení íránského jaderného programu. Podporují ho především proreformně naladění voliči. Mnohé z nich ale zklamalo pomalé tempo změn během jeho prvního mandátu, což nahrává jeho největšímu soupeři. Ebráhím Raísí je chráněnec nejvyššího duchovního vůdce země, ajatolláha Alího Chameneího. Ruháního kritizuje za to, že se mu nepodařilo nastartovat hospodářství. Současný prezident země podle Raísího íránské zájmy "levně prodal" Západu. Bývalý generální prokurátor a předtím náměstek ministra spravedlnosti Raísí je zase oponenty kritizován i za svou temnou minulost. Jako zástupce prokurátora se totiž podílel na masových popravách politických vězňů v roce 1988. Rozhoduje 55 milionů Íránců Političtí analytici očekávají, že v prvním kole sice zvítězí Rúhání, ale nezíská přes 50 procent hlasů. Íránci by tak museli jít odvolit i druhé kolo. Do souboje o prezidentský úřad se v Íránu přihlásilo původně na 1600 Íránců, včetně téměř 140 žen. Z nich dvanáctičlenná Rada dohlížitelů vybrala jen šest mužů - tři umírněné politiky a tři konzervativce. Dva z nich tento týden odstoupili - teheránský starosta Mohammad Bákir Kalíbaf, který podpořil Raísího, a první viceprezident Ešák Jahangírí, jenž vyzval k volbě Rúháního. Pouštět techno je v Íránu "dílo Satana". Mladí muzikanti tajně hrají na poušti nebo ve sklepě číst článek Očekává se, že letošní výsledek voleb bude těsnější, než jaký byl před čtyřmi lety. Tehdy Rúhání získal už v prvním kole více než trojnásobek hlasů oproti kandidátovi, jenž skončil na druhém místě. Íránské úřady zveřejní konečné výsledky v sobotu po sečtení všech hlasů. Íránského prezidenta na další čtyři roky bude volit na 55 milionů Íránců, z toho asi 2,5 milionu jich žije v zahraničí. Očekává se, že volební účast dosáhne asi sedmdesáti procent. V předchozích volbách v roce 2013 přišlo téměř 73 procent voličů. Íránská ústava umožňuje vykonávat prezidentský úřad maximálně dvakrát po sobě. Od roku 1981 byl každý z prezidentů země vždy znovu zvolen na druhé volební období. Volby pro "skutečné Íránce" Souběžně s prezidentskými volbami probíhají také lokální volby do městských zastupitelstev. Ty se od prezidentských voleb, jejichž kandidáty schvalovala Rada dohlížitelů, letos výrazně liší. O 21 křesel v městské radě metropole Teheránu se podle listu The New York Times uchází přes osm tisíc kandidátů. Městská rada vybírá starostu města a dohlíží na rozpočet obce, má tedy výrazný vliv. "Městská rada je místem, kde se setkávají skuteční Íránci," vysvětlil pro americký list politolog Faršád Ghorbanpour. "Poprvé se tu objevuje a svoje práva prosazuje vzdělaná střední třída."