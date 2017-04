Írán usiluje o destabilizaci regionu, musíme vyřešit konflikt v Jemenu, řekl ministr obrany USA

před 1 hodinou

Podle amerického ministra obrany Jima Mattise Írán usiluje o destabilizaci regionu. "V jakékoli části této oblasti, kde jsou problémy, najdete Írán," řekl Mattis novinářům. "Budeme muset zabránit Íránu v destabilizaci další země a vytvořit tam milice po vzoru libanonského Hizballáhu," dodal ministr k působení Íránu v Jemenu. Podle Mattise by pomohlo, pokud by se podařilo najít diplomatické řešení konfliktu v Jemenu.

Doporučujeme

Rijád - Americký ministr obrany Jim Mattis obvinil Írán, že usiluje o destabilizaci regionu. Překonat by to podle něj bylo možné tím, že se prostřednictvím OSN najde diplomatické řešení konfliktu v Jemenu, do kterého je Írán zapojen. Mattis to řekl v Saúdské Arábii, kde jednal s jejími představiteli.

Do bojů v Jemenu zasahuje i Saúdská Arábie, a to na straně tamní vlády, zatímco Írán podporuje šíitské povstalce. Konflikt si podle OSN vyžádal více než 7 tisíc obětí na životech a tři miliony Jemenců kvůli němu odešlo ze svých domovů.

"V jakékoli části této oblasti, kde jsou problémy, najdete Írán," řekl Mattis novinářům. "Budeme muset zabránit Íránu v destabilizaci další země a vytvořit tam milice po vzoru libanonského Hizballáhu," dodal ministr k působení Íránu v Jemenu.

V Saúdské Arábii Mattis jednal o posílení spojenectví obou zemí. "Je v našem zájmu, aby armáda Saúdské Arábie a její tajné služby byly silné," řekl Mattis před novináři, kde s ním byl i ministr obrany Saúdské Arábie a syn krále Salmána princ Muhammad bin Salmán.

Mattise přijal i panovník, ale zatím není jasné, zda se hovořilo o případném posílení americké vojenské pomoci arabské koalici, která bojuje pod velením Rijádu v Jemenu. "Naším cílem je dostat toto téma k jednacímu stolu pod vedením OSN, aby byl ten konflikt co nejrychleji ukončen," řekl Mattis podle zahraničních médií.

Spojené státy nyní mezinárodní koalici pomáhají sdílením tajných informací a poskytováním tankovacích letadel pro stroje směřující do Jemenu.

Ze Saúdské Arábie se Mattis ve čtvrtek přesune do Egypta a později do Izraele.

Související články