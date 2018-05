Vlak se na přejezdu u Turína srazil s kamionem. Po nárazu zemřel strojvedoucí a jedna cestující

před 52 minutami

Nejméně dva mrtvé a 23 raněných si podle italských médií vyžádala srážka kamionu a vlaku na přejezdu u obce Caluso na severu země, asi 40 minut před půlnocí. Náraz byl tak silný, že tři vagony vykolejily. Na místě zahynul strojvedoucí vlaku, který jel na trase z Turína do města Ivrea. Později zemřel jeden z dvou nejhůře raněných, které vrtulník přepravil do nemocnice. Většina lidí vyvázla s lehčími zraněními, řidič kamionu s litevskými poznávacími značkami nebyl zraněn vůbec, poznamenala agentura AP. Regionální železniční společnost uvedla, že na přejezdu byly před příjezdem vlaku spuštěny závory, ale kamion, mířící do nedalekého skladiště, je z dosud neznámých důvodů přerazil.