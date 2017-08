Vláda Libye zaplatila milice proti migrantům. Najmout je měla se souhlasem Itálie

před 1 hodinou

Vláda v Tripolisu zaplatila libyjským milicím, které se podílely na obchodu s lidmi, aby nyní bránily migrantům vyplouvat do Evropy. S odvoláním na libyjské bezpečnostní zdroje to napsala AP. Podle ní jde o dohodu, kterou podpořila Itálie. Přeorientovaná činnost milicí je podle AP jednou z příčin výrazného poklesu počtu běženců, kteří se za poslední dva měsíce dostali do Evropy. Agentura Frontex uvedla, že příliv migrantů do Itálie se v červenci snížil o 57 procent ve srovnání s červnem. Pro Itálii je to nejnižší množství přistěhovalců za jedno měsíční období od roku 2014. V srpnu se podle AP přes Středozemní moře přeplavilo kolem 2940 osob, což je o 86 procent méně než loni za stejnou dobu.

