Migrantů, kteří doplují do Itálie, výrazně ubylo. Na moři proti nim zasahují Libyjci

před 42 minutami

Migrantů, kteří z Libye připluli do Itálie, je za srpen skoro o 80 procent méně než za stejné období loňského roku. Proti lodím s migranty zasahuje ještě ve vlastních vodách libyjská pobřežní stráž a vozí je zpět do Libye. Humanitární organizace to kritizují, Libye podle nich není bezpečnou zemí.

Tripolis/Řím - Kvůli migrantům, kteří z Libye plují do Itálie, Rakousko ještě nedávno hrozilo vysláním své armády na společnou hranici k Brennerskému průsmyku.

Politici ve Vídni tvrdili, že by se z Itálie do Rakouska mohly chtít dostat tisíce běženců.

Do Itálie teď ale z Libye přes Středozemní moře připlouvá výrazně méně lidí než ještě před pár týdny. Za prvních 10 dní měsíce srpna jejich počet klesl na zhruba 1500, což je skoro o 80 procent méně než za stejné období loňského roku.

Podstatně méně migrantů v Itálii přistálo i v červenci. Ještě během června jich přitom připlouvalo až o pětinu víc než loni. Za celý rok 2016 to bylo 181 tisíc lidí.

Podle Říma jsou aktuální čísla důkazem, že Itálie zvolila proti pašerákům migrantů správný postup.

"Když jsme řekli, že naším cílem je obnovit libyjskou pobřežní stráž, vypadalo to jako přelud. Ale jen za minulý víkend stráž zachránila 1180 migrantů," řekl italský ministr vnitra Marco Minniti.

Itálie vybavila libyjskou pobřežní stráž pátracími loděmi. Libyjci s jejich pomocí začali hlídkovat ve svých vodách. Plavidla s migranty, které tam zadrží, odvážejí zpět do Libye.

Boj proti migraci jako priorita

Itálie teď chce s pomocí ostatních zemí Evropské unie zlepšit podmínky v táborech v Libyi, kde migranti žijí. "Další stovky tisíc lidí čekají v Libyi na to, aby se mohli vydat na nebezpečnou plavbu, která často končí smrtí," řekl německému deníku Bild italský ministr zahraničí Angelino Alfano.

Pokud se podmínky v Libyi zlepší, mělo by to snížit motivaci migrantů snažit se odplout do Evropy.

Podle Alfana musí být boj proti migraci z Libye prioritou pro celou Evropskou unii. "Potřebujeme významně, opakuji, významně investovat v Libyi i v Africe," dodal Alfano pro italský deník La Stampa.

Tento přístup kritizuje řada humanitárních organizací. Podle nich Libye pro běžence není bezpečnou zemí a v tamních táborech jim hrozí mučení, sexuální násilí i smrt.

Některé organizace, jako například Lékaři bez hranic, taky pozastavily své pátrací akce po lodích s migranty. Tvrdí, že libyjská pobřežní stráž jim vyhrožuje střelbou.

"Evropské země a libyjské úřady společně zavádějí blokádu, která má lidem znemožnit hledat bezpečí. To je nepřijatelný útok na lidské životy a důstojnost," tvrdí ředitel operací Lékařů bez hranic Brice de la Vingne. Pokus doplout do Itálie letos nepřežilo zhruba 2600 migrantů.

Nemají nárok na azyl, upozorňuje Řím

Italové upozorňují na to, že většina lidí, kteří se na cestu z Libye přes moře vydávají, nemá nárok na azyl. Podle údajů OSN je to případ víc než 70 procent migrantů. Jde o občany zemí, jako je Nigérie, Bangladéš, Guinea nebo Pobřeží Slonoviny. Většina z nich neprchá před násilím, ale do Evropy se snaží dostat kvůli naději na lepší životní podmínky.

Řím zároveň požaduje, aby si ostatní země EU mezi sebou rozdělily část z lidí, kteří se do Itálie dostanou a nárok na azyl mají. Státy unie by to měly dělat na základě předloni schválených evropských kvót na přerozdělování uprchlíků. Česko, Polsko a Maďarsko to ale odmítly. Evropská komise jim proto hrozí soudem kvůli nerespektování platných evropských předpisů.