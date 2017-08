Libye vrátí zpět do Nigérie 135 migrantů, kteří se zkoušeli přes Středozemní moře dostat do Evropy

AKTUALIZOVÁNO před 14 minutami

Libyjské úřady přepraví zpět do vlasti 135 migrantů z Nigérie, kteří se přes Středozemní moře pokoušeli dostat do Evropy. Mezi běženci je mnoho žen a dětí, jejich návrat byl prý dobrovolný. S odvoláním na libyjské bezpečnostní složky o tom informovala agentura AFP. "Tento čtvrtek zajišťujeme dobrovolný návrat do vlasti 135 nelegálních nigerijských migrantů, které v blízkosti pobřeží zachránila libyjská pobřežní stráž," uvedl v prohlášení oddíl libyjské armády pro boj s nelegální migrací. V první skupině, která byla převezena do vlasti, bylo 75 lidí, včetně deseti žen. Ostatní budou brzy přepraveni ze záchytných center.

Související