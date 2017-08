Libyjci výstražně pálili na loď španělské organizace, která zachraňovala běžence z moře

před 7 hodinami

Řím - Na loď španělské organizace Proactiva Open Arms (POA) zahájil v mezinárodních vodách výstražnou palbu hlídkový člun libyjské pobřežní stráže.

Informoval o tom v úterý list Corriere della Sera.

"Libyjská pobřežní stráž, kterou financuje Itálie a EU, nám hrozila obzvlášť agresivním způsobem - výstražně nám stříleli nad hlavami. Naše loď se v tu chvíli nacházela 24 kilometrů od pobřeží, mimo libyjské vody. Byl to odsouzeníhodný čin," komentovali incident Španělé.

Podle Corriere della Sera italská pobřežní stráž organizaci POA v neděli vyzvala, aby zachránila posádku malé lodě, jež se nacházela asi 185 kilometrů od libyjských břehů, tedy daleko od míst, kde obvykle probíhají pátrací a záchranné akce.

Poté, co tři libyjští migranti z člunu skončili na palubě Golfo Azzurro, italská strana Španěly poslala do maltské Valetty. Malťané ovšem loď organizace POA do přístavu nepustili a poslali ji k italskému ostrovu Lampedusa. Tam ale nepovolila přistání Itálie.

Organizace POA minulý týden nepřijala kodex italského ministerstva vnitra regulující činnost humanitárních organizací při zachraňování migrantů ve Středozemním moři. Italský ministr vnitra Marco Minniti varoval organizace, které nepodepíší, že jejich lodě nebudou mít přístup do italských přístavů.

Anabáze lodi Golfo Azzurro pokračuje, napsal list Corriere della Sera. Španělé čekají v mezinárodních vodách na povolení přistát, informovala agentura APA.