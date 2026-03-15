Vietnamci volí nový parlament, kandidáty ale musela schválit komunistická strana

Obyvatelé stomilionového Vietnamu dnes vybírají nové složení parlamentu. Výsledek nebude žádným překvapením, neboť jen 65 z 864 kandidátů do pětisetčlenného Národního shromáždění není členy vládnoucí komunistické strany, poznamenala agentura AFP.
Funkcí parlamentu je především ratifikace rozhodnutí, které přijme komunistické vedení země. Volební místnosti se uzavřou v 19:00 místního času (13:00 SEČ), výsledky se ale očekávají nejdříve za týden.
Vietnamu, jak uvedla AFP, se nyní hospodářsky daří, v loňském roce jeho ekonomika zaznamenala osmiprocentní růst. Země je ale zároveň represivním státem s vládou jedné strany, své kritiky často vězní, připomněla agentura.
Parlamentní volby, kde může hlas odevzdat 79 milionů registrovaných voličů, se ve Vietnamu konají každých pět let. Počet nezávislých kandidátů se dlouhodobě snižuje, nyní jich je 65, před pěti lety jich bylo 74 a v předchozích volbách 97. Média ale poznamenávají, že i tyto nezávislé uchazeče o poslanecké křeslo musí předem schválit komunistická strana.
AFP napsala, že k volbám se mnozí Vietnamci staví vlažně, neboť si uvědomují, že poslanci o důležitých věcech ve skutečnosti nerozhodují. I tak ale někteří voliči řekli AFP, že od vůdců země po volbách očekávají změny vedoucí ke zlepšení života.
Mezi první úkoly nového parlamentu bude potvrzení nejvyšších představitelů, které komunistický sjezd vybral v lednu. Sjezd mimo jiné rozhodl, že generálním tajemníkem komunistické strany zůstane po nadcházejících pět let osmašedesátiletý To Lam, který je ve funkci od léta 2024. Očekává se, že se stane i prezidentem, což ale vyžaduje souhlas zákonodárců.
Lam podle AFP za poslední dva roky provedl rozsáhlé změny, kterými snížil byrokratickou zátěž a zaměřil se na investice do infrastruktury s cílem podpořit hospodářský růst.
