Viděl jsem, jak Harrisová vyslýchá svědka. Souboj s Trumpem bude jízda, říká Lukeš

Do amerických prezidentských voleb zbývá zhruba 100 dní. A poté, co z nich odstoupil Joe Biden, půjde naprosto o všechno, upozorňuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz Igor Lukeš, profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě.

Biden v neděli podpořil viceprezidentku Kamalu Harrisovou, která následně potvrdila, že se chce ucházet o oficiální nominaci Demokratické strany. Podle Lukeše by byla pro republikána Donalda Trumpa těžkou soupeřkou. "Je chytrá, bystrá a dokáže se rychle rozhodovat," popisuje devětapadesátiletou političku.

Profesor Lukeš je také přesvědčený, že v amerických prezidentských volbách se bude bojovat o budoucnost demokracie. "Je to souboj dvou hodnotových systémů. Trumpa podporují lidé, kteří se už desítky let snaží nově interpretovat americkou ústavu tak, aby z ní prezident vyšel jako imperiální vůdce," tvrdí.

Co byl rozhodující impuls, který přiměl amerického prezidenta Joea Bidena k rozhodnutí odstoupit z listopadových voleb?

Jeho vlastenectví a víra, že nakonec musí dát přednost zájmu své vlastní země před tím, co se mu líbí nebo nelíbí. Sice se zpožděním, ale přece v něm zvítězil pocit odpovědnosti za to, že možná není ve formě k tomu, aby mohl americkému lidu svědomitě zajistit, že další čtyři roky zvládne boj s aktuálním nebezpečím. Tím se samozřejmě vystavil okamžitým posměškům ze strany bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který o něm hned mluvil tím nejhorším jazykem. Doslova minuty potom, co Biden oznámil, že kandidovat nebude.

Igor Lukeš Profesor a historik Vyučuje na Bostonské univerzitě a zaměřuje se na dějiny a politiku střední a východní Evropy 20. století. Od sedmdesátých let žije v Americe. Od roku 2005 je také honorárním konzulem Česka pro státy Massachusetts, New Hampshire, Maine a Vermont. V roce 2012 obdržel ocenění CIA "za vynikající přínos literatuře o zpravodajství". Foto: DVTV

V listopadových prezidentských volbách půjde o hodně.

Do hlasování zbývá zhruba 100 dní a evidentně není času nazbyt. Jde naprosto o všechno. Víte, média volby popisují, jako kdyby šlo o souboj fotbalových týmů, ale ve skutečnosti v sázce není, jestli prohraje Sparta nebo Slavie, ale doslova a do písmene se bojuje o budoucnost demokracie. Je to souboj dvou hodnotových systémů. Trumpa podporují lidé, kteří se už desítky let snaží nově interpretovat americkou ústavu tak, aby z ní prezident vyšel jako imperiální vůdce.

Kdo v této souvislosti nevidí přímý vztah mezi bezpečností Evropy a národní bezpečností Spojených států, hraje s kartami, které rozdal Vladimir Putin. Transatlantická aliance, tedy spojenectví mezi Spojenými státy a sjednocenou Evropou, dala světu mír, který trvá od roku 1945 a měli bychom za něj být vděční. Je třeba tuto alianci udržovat, zesilovat a podporovat. Trump na summitu v Helsinkách v roce 2018 řekl, že věří víc Vladimiru Putinovi než vlastním zpravodajským službám. Takže ano, jde o hodně.

Držme si klobouky

Biden do voleb podpořil svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou a nyní se zdá, že se skutečně stane kandidátkou Demokratické strany a s Trumpem se utká o Bílý dům. Dokáže ho porazit?

Osobně jsem ji potkal jen jednou, když coby tehdejší senátorka za Kalifornii při senátním slyšení vyslýchala jednoho ze svědků. A byl to úplný koncert. Je chytrá, bystrá a dokáže se rychle rozhodovat. Jsem si naprosto jist, že jestli měl Trump důvod být nejistý při debatě s Joem Bidenem, kterou nakonec bez pochyby vyhrál, tak při duelu s Harrisovou si budeme všichni držet klobouky, protože to bude jízda.

Kamala Harrisová byla coby viceprezidentka ve stínu Joea Bidena. Je dostatečně průbojná?

Věřte mi, je to velice schopná žena. To je jediné, v čem bych neměl absolutně žádné obavy.

Někteří experti vyjadřují určitě pochybnosti nad jejími zkušenostmi v zahraniční politice.

To je pravda, nejsem si úplně jistý, jestli rozumí diplomacii tak dobře jako Biden. Ale Američany zahraniční politika zase tolik nezajímá. A za ty zhruba čtyři roky v Bílém domě se toho určitě hodně naučila. Pokud se stane prezidentkou, bude to osoba na správném místě.

Zatím ještě ale není oficiální kandidátkou Demokratické strany na prezidentku, i když k tomu má nejblíž. Pokud by se tak stalo, koho by si k sobě mohla vybrat jako uchazeče o post viceprezidenta?

To je složitá otázka a vůbec nepochybuji, že budou ve hře různé cynické kalkulace. Lidé si řeknou: dobře, Harrisová je žena, částečně Afroameričanka a americká Asiatka, takže tady máme hned tři kategorie, které jsou z hlediska mnoha voličů - a nechci je ani nazvat konzervativními - problematické.

I když to dělám nerad, téměř bych byl ochoten předvídat, že vyberou bílého muže. A šel bych dokonce ještě dál a uměl bych si představit, že to bude muž, který má třeba vojenskou zkušenost. Napadá mě hned jedno jméno, Mark Kelly. To je bývalý astronaut NASA a senátor ze státu Arizona, jeho manželka Gabrielle Giffordsová působila coby demokratická kongresmanka a atentátník ji v roce 2011 postřelil do hlavy. Po léčbě se heroicky vrátila k životu a dlouhá léta se učila znovu chodit a mluvit.

Biden byl úspěšný prezident

Čekal byste, že Harrisová půjde ve šlépějích svého předchůdce Bidena?

V zahraniční politice ano. A ta byla poslední čtyři roky rozhodně lepší než dřívější americký přístup ke všem ostatním krizím v Evropě.

Máte na mysli pomoc Ukrajině?

Samozřejmě, v porovnání například s tím, jak se Amerika zachovala vůči Maďarsku v roce 1956, kdy svobodný svět na Západě jen přihlížel, jak sovětské tanky rozdrtily povstání proti sovětské diktatuře. Spojené státy se tehdy tvářily, jako by to byly události odehrávající se nějaké jiné planetě. Pod vedením Joea Bidena se to naštěstí změnilo.

Co si myslíte, že se dělo v Kremlu po oznámení, že Biden odstupuje z voleb?

Rusku se líbí chaos. V Kremlu nemají iluze, že by byli schopni nějakým způsobem převzít moc ve Spojených státech, ale jsem si jist, že tleskají chaosu, který do americké politiky vnesl exprezident Donald Trump už před mnoha lety. Ten ostatně pokračuje doposud, protože si ještě stále nedokázal přiznat, že prohrál předchozí volby.

Když navážu na vaše hodnocení Bidenovy zahraniční politiky. Vnímáte celý jeho končící prezidentský mandát pozitivně?

Biden vstoupil do Bílého domu za úplně bezprecedentní situace - jeho rival odmítl uznat výsledek voleb a už v tu dobu měl obrovský vliv na republikánské voliče. Řada republikánských kongresmanů mu nebyla schopna říct: "Donalde, co to vykládáš za nesmysly? Čísla nelžou, ty jsi prohrál o miliony hlasů." To můžou říkat naši bývalí prezidentové jako Miloš Zeman nebo Václav Klaus a podobní lidé bez dostatečného významu, ale ne prezident Spojených států.

Z toho pohledu to byly složité začátky, protože více než 40 procent amerických voličů uvěřilo lži, že volby byly ukradené. Když se pak podíváte na všechny ostatní ukazatele, podle nichž se měří kvalita života ve Spojených státech, nedá se mluvit o špatných výsledcích. Inflace, nezaměstnanost, ceny benzinu - vše se podařilo dostat po pandemii pod kontrolu. Z tohoto hlediska je Bidenova administrativa nepochybně jednou z nejúspěšnějších vlád Spojených států. Trump přitom o Bidenovi říká, že to je hlupák a že to byl nejhorší prezident všech dob. A to je problém dnešní postfaktické doby.

Jak to myslíte?

Dnes prostě nezáleží na tom, co říkají čísla, co říkají volební komisaři, republikáni i demokraté. Záleží na tom, co říkáte vy, a když to říkáte neustále dokola, lidé tomu začnou věřit. Když na jedné straně dáte na stůl fakta a na druhé někdo jiný položí nepodložené teorie a lidé si vyberou lži a fakta smetou, máme jako společnost opravdu velký problém.

