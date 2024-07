Minimálně dva demokraté ještě mají šanci porazit Trumpa. Ale bude to velmi těsné

Od nepovedené televizní debaty 27. června s Donaldem Trumpem čelil stávající prezident Joe Biden rostoucímu tlaku v řadách vlastní Demokratické strany, aby odstoupil, protože nemá šanci volby vyhrát. V neděli tak učinil.

Dosud nikdy jeden ze dvou kandidátů na amerického prezidenta tak těsně před volbami (necelé čtyři měsíce) neodstoupil. Spojené státy s tím nemají zkušenosti. Je proto velmi těžké předpovědět, zda demokraté ještě mají šanci na Bílý dům, anebo alespoň na udržení většiny v Senátu.

Biden podpořil kandidaturu své viceprezidentky Kamaly Harrisové, ta ale není automatická. Demokratická strana schválí kandidáta na svém sjezdu, který začne 19. srpna v Chicagu. Viceprezident se podle ústavy stává automaticky hlavou USA, pokud prezident odstoupí nebo zemře. Ale ani jedno se nestalo a otázka předání kandidatury je záležitostí strany.

V úvahu kromě Harrisové připadají další kandidáti, vesměs guvernéři některých amerických států. Gavin Newsom z Kalifornie, Gretchen Whitmerová z Michiganu nebo J. B. Pritzker z Illinois. Americká média zmiňovala také Joshe Shapira z Pensylvánie, který však v neděli podpořil Harrisovou.

Skloňuje se i jméno Michelle Obamové, manželky bývalého prezidenta. Ta ale avizovala, že o kandidatuře vůbec neuvažuje.

Michigan a Pensylvánie patří mezi takzvané swing-states. Tedy státy, kde mohou reálně pomýšlet na vítězství republikán i demokrat, a mohou tak v americkém systému volitelů rozhodnout o prezidentovi. Guvernérka Michiganu dříve naznačila, že uvažuje o kandidatuře na prezidenta v roce 2028. Shapiro se zastával Bidena po zpackané debatě s Trumpem a nepřidal se k výzvám k jeho odstoupení od kandidatury.

"Nebudu se pouštět do spekulací a hypotéz. S láskou sloužím jako guvernér Pensylvánie," odpověděl ještě v sobotu na dotaz, co by říkal své případné prezidentské kandidatuře. O den později po Bidenově oznámení uvedl, že udělá vše pro to, aby pomohl ke zvolení Kamaly Harrisové.

"Prvním kandidátem by teoreticky měla být viceprezidentka Kamala Harrisová, která je ale nepopulární. Guvernéři, kteří přicházejí v úvahu, zase nejsou zatím celostátně moc známí," řekl před dvěma týdny Aktuálně.cz amerikanista Jakub Lepš.

Průzkumy veřejného mínění ze začátku července skutečně nevyznívaly ani pro Bidenovy demokratické nástupce v souboji s Trumpem příliš příznivě. Harrisovou by podle CNN volilo 45 procent Američanů, zatímco Trumpa 47 procent. Kalifornský guvernér Gavin Newsom by s ním podle průzkumu prohrál poměrem 43 ku 48 procentům. Guvernérce Michiganu Gretchen Whitmerové předvolební šetření přisoudilo 42 procent hlasů proti 47 procentům hlasů pro Trumpa.

Průzkum společnosti Ipsos a agentury Reuters provedený týden po televizní debatě dospěl k závěru, že Harrisová by prohrála s Trumpem celostátně o jeden procentní bod (42 proti 43 procentům). Podle sondáže televize PBS News z 12. července by měl šanci Trumpa těsně porazit Gavin Newsom, zatímco souboj Trumpa s Gretchen Whitmerovou by byl vyrovnaný a nelze v takovém případě předpovídat vítěze.

Šlo samozřejmě o průzkumy, provedené ještě před atentátem na Donalda Trumpa, po kterém republikánovi vyjádřili podporu vlivní podnikatelé. Například majitel společnosti SpaceX a elektromobilky Tesla Elon Musk nebo investoři ze Silicon Valley Ben Horovitz a Marc Andreessen. Atentát sjednotil republikány za Trumpem, podporu mu vyjádřila i dosavadní tvrdá kritička Nikki Haleyová, která proti němu kandidovala v republikánských primárkách.

První zprávy o podpoře Harrisové od manželů Clintonových nebo od sponzorů Demokratické strany naznačují, že viceprezidentka má zřejmě největší šance nahradit Bidena jako prezidentská kandidátka a utkat se s Trumpem 5. listopadu o Bílý dům.

Video: Trump vtipkoval, ale vlastně se odkryl