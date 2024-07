Trump vtipkoval, ale vlastně se odkryl. Prozradil, koho se v Evropě bojí

Pokud listopadové americké prezidentské volby vyhraje Donald Trump se svým kandidátem na viceprezidenta J. D. Vancem, civilizační a politické propojení mezi Evropou a Spojenými státy dozná značných změn. A s ním i celý Západ.

"Vance je tvrdý izolacionista, který chce obnovit obchodní bariéry na ochranu amerických pracovních míst a v zásadě tvrdí, ať se Evropa ve všem stará sama o sebe. Patří k nejtvrdším kritikům pomoci Ukrajině mezi americkými politiky a například řekl, že daňoví poplatníci z USA by neměli hradit jachty ukrajinským oligarchům," říká novinář Aktuálně.cz Martin Novák v nové epizodě podcastu E40: Napříč kontinentem.

Kateřina Šafaříková hovoří o tom, že Evropská unie Trumpa nezajímá, a pokud bude chtít s nějakými evropskými politiky jednat, nebude to znovu zvolená šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, ale spíš příští generální tajemník NATO Nizozemec Mark Rutte.

Připomíná to situaci, kdy Trump před čtyřmi lety jednal na Světovém ekonomickém fóru v Davosu s von der Leyenovou, a když si myslel, že ho nezachycuje mikrofon, vtipkoval o "tvrdých Němkách, se kterými se těžko vyjednává".

"Pro Trumpa je Evropská unie něco složitého a zároveň protivného. Ani tomu nechce rozumět a zabývat se tím," míní Šafaříková. Kromě toho, že Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa by v oblasti bezpečnosti méně spolupracovaly s evropskými spojenci, hovoří Šafaříková také o obavě některých evropských politiků z možného vývozu takzvané americké konzervativní revoluce do Evropy.

"Američtí konzervativci například touží úplně zakázat potraty, zrušit ministerstva vnitra a školství. Chtějí, aby ženy měly co nejvíce dětí. Když to přeženu, asi by rádi chovali ženy na sádkách na reprodukci, jako je tomu v románu Margaret Atwoodové Příběh služebnice," uvádí Šafaříková.

Hostem epizody je nový ředitel Knihovny Václava Havla Milan Babík, který se nedávno vrátil z dlouhodobého pobytu ve Spojených státech. Potvrzuje, že zahraniční politika hraje při rozhodování amerických voličů malou roli a že Ukrajina je pro mnoho Američanů neznámá a vzdálená země. "Myslím, že i mnoho vysokoškolsky vzdělaných Američanů by mělo problém ukázat na Ukrajinu, kdybyste před ně položili slepou mapu Evropy," říká Babík.