Historický okamžik pro USA. Rozhoří se boj o nominaci, nebo to má Harrisová jisté?

Americký prezident Joe Biden v neděli oznámil, že nakonec nebude funkci obhajovat, a podpořil svou současnou viceprezidentku Kamalu Harrisovou, aby ho v boji o Bílý dům nahradila. Biden tak po 24 dnech od prezidentské debaty podlehl tlaku straníků, kteří žádali, aby se o mandát znovu neucházel. Kdo se nakonec postaví Donaldu Trumpovi? Aktuálně.cz nabízí odpovědi na nejdůležitější otázky.

Co bude dál?

Úřadující prezident naposledy neobhajoval svou funkci před více než 55 lety. Ještě nikdy se ale nestalo, aby z voleb odstoupil doslova na poslední chvíli. Demokraté kandidáta oficiálně jmenují za méně než měsíc a do prezidentských voleb zbývá 100 dnů.

Nejsnazší cestou pro demokraty je nyní podpořit viceprezidentku Kamalu Harrisovou a po Bidenově doporučení si ji v polovině srpna na sjezdu strany zvolit jako kandidátku. Je ale možné, že se někteří vlivní demokraté pokusí získat kandidaturu pro sebe. V následujících dnech tak bude rozhodující, zda se sešikují za Harrisovou, nebo svedou boj o moc. Ten sice bude lákat velkou pozornost médií, mohl by ale stranu v očích voličů dál oslabit a ukázat, že je rozdělená.

Může o svém nástupci rozhodnout přímo Biden?

Biden jako svou nástupkyni podpořil Harrisovou, to ale neznamená, že se automaticky stává kandidátkou. Bude muset získat podporu většiny z více než 4600 delegátů, kteří se 19. srpna sjedou ze všech koutů Spojených států na demokratický sjezd, aby zde oficiálně zvolili kandidáta na prezidenta. Delegáti představují sbor vysokých stranických představitelů, místních aktivistů a volených funkcionářů, kteří byli vybráni na sjezdech strany letos na jaře. Většina z nich byla prověřena Bidenovou kampaní.

Obvykle plní pouze formální úlohu, kdy svými hlasy podpoří toho kandidáta, který vyhrál v daném státě primárky, píše list The New York Times. Teď ale bude mít jejich rozhodnutí zcela historický význam. Neexistuje žádný precedens ani historické záznamy, o které by se bylo možné opřít, a stranická pravidla nejsou jasná, pokud jde o podrobnosti dalšího vývoje.

Koho mohou delegáti podpořit?

Jednoduše řečeno, koho chtějí. Biden nemůže nařídit delegátům, kteří pro něj měli hlasovat, aby podpořili Harrisovou. Mají v podstatě úplně volné pole a mohou na stranickou nominaci podpořit kohokoliv, kdo se chce o Bílý dům ucházet.

Pro možného vyzyvatele Harrisové by ale nebylo vůbec jednoduché delegáty přesvědčit, aby volili právě jeho. Kdo přesně delegátem je, ví pouze Bidenova kampaň a výbor strany. Další kandidát by se tak nejprve musil pokusit získat jmenný seznam delegátů, aby věděl, koho má o své kandidatuře vlastně přesvědčit.

Pokusí se někdo Harrisovou vyzvat?

To se teprve uvidí. Pro demokraty zůstává prioritou porazit Donalda Trumpa a zároveň získat v listopadových volbách většinu v obou komorách Kongresu. Je proto možné, že se někteří budou domnívat, že mají vyšší šance než současná viceprezidentka.

Je hned několik vlivných guvernérů, senátorů nebo dalších výrazných demokratů, o kterých se spekuluje, že by mohli Bidena nahradit. Řada z nich už ale přímo podpořila kandidaturu Harrisové, včetně guvernérů Joshe Shapira z Pensylvánie a Gavina Newsoma z Kalifornie nebo ministra dopravy Petea Buttigiega.

Harrisovou navíc podpořilo mnoho významných figur demokratické strany, včetně exprezidenta Billa Clintona a Hillary Clintonové, která proti Trumpovi kandidovala v roce 2016, a také předsedové demokratických stran všech 50 států. Zatím ale Harrisovou nepodpořil například demokratický exprezident Barack Obama nebo někdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Co bude s penězi, které Biden vybral na kampaň?

Biden a Harrisová vybrali za poslední dva roky stovky milionů dolarů na volební kampaň. Tyto peníze byly přiděleny Bidenově kampani, Národnímu výboru Demokratické strany a různým státním demokratickým organizacím. K 30. červnu měly tyto organizace v hotovosti dohromady 240 milionů dolarů (přes 5,5 miliardy korun). Většina těchto peněz by mohla být použita ve prospěch příštího kandidáta.

Existuje jedna velká výjimka. Na bankovním účtu kampaně amerického prezidenta bylo k 30. květnu 91 milionů dolarů (více než dvě miliardy korun). Pokud se kandidátkou stane Harrisová, budou tyto peníze její. Když to nakonec bude jiný kandidát, mohly by být peníze převedeny na federální politickou organizaci, která by je mohla utratit jménem demokratické strany.

Má Harrisová šanci porazit Trumpa?

Ačkoliv viceprezidentka není nějak zvlášť oblíbená a v průzkumech před Bidenovým odstoupením si oproti Trumpovi vedla o něco lépe než Biden, v mnoha klíčových státech by podle odhadů mohla Trumpa porazit.

Rodell Mollineau, demokratický stratég a dlouholetý asistent v Kongresu, tvrdí, že Harrisová bude schopna vést energičtější kampaň a nadchnout jak mladší voliče, tak i Američany jiné než bílé barvy pleti.

Bidenovo rozhodnutí uvítali také dárci. Politická organizace ActBlue, kam nyní Bidenova kampaň přeposílá peníze, získala během prvních sedmi hodin od prezidentova oznámení více než 60 milionů dolarů (asi 1,4 miliardy korun). Jedná se o druhou největší částku v historii, kterou demokraté takto rychle vybrali. Zatím to předčil jen okamžik z roku 2020, kdy zemřela liberální soudkyně Nejvyššího soudu Ruth Baderová Ginsburgová.

