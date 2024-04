Až 85 procent zničených ruských pozic. Drony řádí v obřím měřítku, má to ale háček

Ukrajina na bojišti masivně využívá bezpilotní letouny, kterými si vynahrazuje nedostatek dělostřeleckých granátů. Podle anonymního zdroje z francouzské armády, na který odkazuje agentura AFP, mají FPV drony na svědomí 65 až 85 procent zničených ruských pozic. Bezpečnostní analytici ale varují, že drony dělostřelectvo plně nahradit nemohou.

Různé typy dronů začínají ovládat bojovou scénu na Ukrajině. Nejvíce se využívají FPV drony, jejichž záběry z kamer sleduje člověk v přímém přenosu a pomocí živého obrazu terénu může lokalizovat nepřátelské jednotky, a dokonce na ně zaútočit na vzdálenost několika kilometrů.

"V současné době jsme na Ukrajině svědky používání dronů v nepředstavitelném měřítku, skutečně hovoříme o desítkách a stovkách tisíc dronů na bojišti," uvedla pro agenturu AFP výzkumná pracovnice Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR) Ulrike Frankeová.

I samotný Kyjev vidí v dronech využívaných na bojišti velký potenciál, což dosvědčuje i to, že na rok 2024 vyčlenil na bezpilotní letouny 1,15 miliardy eur ze státního rozpočtu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že země letos vyrobí "milion dronů", přičemž v únoru vzniklo zvláštní odvětví pro výrobu dronů. Bezpilotní letouny se chystá Ukrajině poslat i Londýn, který zemi poskytne 10 tisíc dronů, a Paříž.

Ukrajinské úřady tvrdí, že je měsíčně na frontě potřeba asi 100 až 120 tisíc bezpilotních letounů. "Drony jsou schopny napodobit mnoho funkcí dělostřelectva a raket za zlomek nákladů," vysvětlil Mykola Bielieskov z amerického think-tanku Atlantická rada (Atlantic Council). Zatímco malý komerční dron vyjde jen na několik set eur, jednoduchá protitanková střela, dělostřelecký granát nebo dálkově ovládaná munice stojí několik tisíc, leckdy i mnohem více.

Experti ale varují, že drony nemohou plně nahradit dělostřelectvo. "Ukrajinci používají drony, protože je mohou vyrobit nebo koupit, ale není to ideální," upozornila Frankeová. "Ani velké množství malých dronů se nemůže vyrovnat síle dělostřelecké palby," doplnila Stacie Pettyjohnová ve studii Centra pro novou americkou bezpečnost (CNAS), amerického bezpečnostního think-tanku. Drony mohou být také často vyrušeny elektronickými protiopatřeními. Deník The New York Times uvedl, že i kvůli tomu více než dvě třetiny dronů při úderu minou svůj cíl.

Rusko v posledních měsících zároveň dohnalo náskok Ukrajinců, co se týče počtu dronů. Zatímco v roce 2022 měl Kyjev v oblasti komerčních dronů zásadní převahu, nyní je podle Pettyjohnové tato výhoda pryč. "Ruští vojáci si rychle uvědomili užitečnost komerčních kvadrokoptér a vznikly dobrovolnické skupiny, které poskytují frontovým vojákům drony a potřebný výcvik," doplnila Pettyjohnová.

Podle bezpečnostní expertky sice drony nabízejí nové možnosti, ale v konečném důsledku ztěžují "soustředění sil, dosažení překvapení a vedení útočných operací", takže "skutečně převratnou změnu" ve finále nezpůsobí.

