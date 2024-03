"Útočící krysa" Putin. Západ musí rozlousknout otázku za milion, říká Pazderka

Jak zajistit vítězství Ukrajiny a zároveň nenechat Rusko čelit fatální porážce? To je dilema, které vzhledem k vývoji na bojišti západní mocnosti tíží čím dál víc. Podle bývalého zahraničního zpravodaje v Rusku a šéfredaktora ČRo Plus Josefa Pazderky by se právě porážka Ruska mohla Evropě šeredně vymstít. "Krysy zahnané do kouta mají tendenci zaútočit první," říká ve Spotlightu.

Podle Pazderky ruská agrese na Ukrajině dokázala zbořit bezpečnostní záruky v Evropě a kolektivní obranný model, který byl budován od roku 1945, musí Západ rychle přehodnotit. Připomíná navíc, že pokud Rusům dovolíme uzmout silou území cizího státu, nemáme žádnou záruku, že se s ním agresor spokojí a nebude chtít další. "Zaznívají hlasy, které říkají, nechte to být, nějak to zmrazte, bude klid. On nebude klid," nabádá. Celou situaci podle Josefa Pazderky trefně popsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který přirovnal Putina ke zvířeti, které okamžitě zasáhne, jakmile vycítí slabost své kořisti. "Když ten režim bude cítit, že může jít dál, půjde dál. Já být třeba člověkem v Estonsku, obecně v Pobaltí, tak bych měl obrovské obavy o to, co se stane," hodnotí bývalý zpravodaj napjatou situaci na východní hranici Evropy. Důležité je podle něj při debatách o Rusku nezapomínat na fakt, že Kreml už mnoho let neustále dává Evropě najevo, že chce přepisovat její bezpečností systém. Vleklé řešení konfliktu na Ukrajině bude navíc podle Pazderky znamenat, že bude čím dál obtížnější odhadovat, co Rusko udělá jako svůj další krok. "Je otázka za milion, jak dát Vladimiru Putinovi jasně najevo, že tohle nesmí, že tohle je nepřijatelné. Zároveň ho ale nezahánět úplně do kouta a nenutit ho dělat nějaké zkratkovité věci," říká expert v Spotlightu. Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:36-7:55 Šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka o tom, jak budou vypadat prezidentské volby v Rusku. Jaký je o ně zájem a bude mít Vladimir Putin vůbec nějakého relevantního protikandidáta? Jak moc se bude dát věřit finálním volebním výsledkům? 7:55-13:28 V jaké kondici - osobní, zdravotní i mentální - se Vladimir Putin nachází? Jak velkou osobní proměnou prošel za poslední roky? Vidí při jeho konání Josef Pazderka nějaký zlomový moment? Umíme dnes jeho další kroky nějak předvídat, nebo je teď už opravdu nevyzpytatelný? 13:28-15:47 Může nějak ovlivnit průběh voleb nedávná smrt Alexeje Navalného, jehož žena Julia vyzvala k jejich bojkotu? Co se může potenciálně v průběhu voleb v Rusku dít? Existuje v Rusku někdo, kdo by v rámci opozice dokázal zastat roli Alexeje Navalného? 15:47-24:20 Na co Josef Pazderka vzpomíná deset let od anexe Krymu, kde byl v té době jako zahraniční reportér? Jaký byl pro něj nejvíc traumatický zážitek a proč ho frustrovala "nijaká" reakce Západu? Jak rychle se mu tehdy podařilo zorientovat v situaci a poměrech na Krymu? A jakou roli sehrává Krym v současném válečném konfliktu? 24:20-29:32 Podle Pazderky je nutné vidět Ukrajinu "realističtěji" - co přesně to znamená? Jsou nějaké vrstvy, které máme tendenci přehlížet? Jak se se svými nedostatky vypořádává samotná Ukrajina? 29:32-32:50 Co Pazderka říká na současnou diskusi o další rovině pomoci pro Ukrajinu - tedy přímé vojenské pomoci při výcviku vojáků ze strany NATO na území Ukrajiny? Jakou Putinovu reakci by taková pomoc mohla vyvolat? Spotlight Aktuálně.cz - Josef Pazderka | Video: Tým Spotlight