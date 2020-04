Většina Američanů chce mít možnost volit na dálku, bojí se koronaviru. Trump je proti

Většina Američanů si přeje, aby bylo možné v listopadových prezidentských volbách zaslat svůj hlas poštou, pokud v tu dobu bude v zemi stále pokračovat pandemie způsobená koronavirem. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos, který zveřejnila agentura Reuters. S distančním hlasováním však nesouhlasí řada republikánů, ani prezident Donald Trump.

Podle šetření ze začátku tohoto týdne chce 72 procent všech dospělých Američanů, 79 procent demokratů a 65 procent republikánů, aby federální vláda po státech vyžadovala umožnění korespondenčního hlasování. Republikánský prezident Donald Trump, který bude usilovat o znovuzvolení, však s takovou změnou nesouhlasí, protože hlasování poštou podle něj zvyšuje možnost volebních podvodů.

Spojené státy evidují téměř 400 tisíc nakažených koronavirem, což je nejvíce na světě. Onemocnění covid-19 tam podlehlo již téměř 13 tisíc lidí. Řada států kvůli pandemii značně omezila pohyb a život svých obyvatel.

Experti varují, že bez pokračující společenské izolace se bude virus dále šířit, zatím proti němu totiž neexistuje vakcína či spolehlivý lék.

Rozšíření korespondenční volby prosazuje například nejvýše postavená demokratka v Kongresu Nancy Pelosiová i favorit na zisk demokratické kandidatury Joe Biden. Momentálně lze volby uskutečnit čistě prostřednictvím pošty v pěti amerických státech: v Coloradu, na Havaji, v Oregonu, ve Washingtonu a v Utahu. Na dálku mohou volit rovněž Američané pobývající v zahraničí. Dalších šestnáct států umožňuje volit korespondenčně, ale jen ve výjimečných případech, pro které voliči musí podat vysvětlení.

Spor o plošné zavedení korespondenční volby bude podle serveru Politico jedním z hlavních bodů sváru při jednáních o dalším, v pořadí již čtvrtém, balíčku na podporu americké ekonomiky. Už třetí záchranný balík určil 400 milionů dolarů (deset miliard korun) do volebního fondu, jehož mohly státy využít k přípravě korespondenčního hlasování. Podle odborníků je to však na tak rozsáhlou reformu v tolika státech málo.

Senátorka a někdejší uchazečka o demokratickou prezidentskou nominaci Amy Klobucharová se proto chystá navrhnout do dalšího balíčku asi pětkrát vyšší částku společně se zákonem, který by ve všech státech zrušil povinnost uvádět zvláštní důvod pro zaslání hlasu poštou. Tím však naráží u řady republikánů, kteří se obecně staví proti zásahům federální vlády do záležitostí jednotlivých států.

"Naši demokratičtí přátelé by chtěli, aby federální vláda převzala volby, ty se ale historicky vždy zajišťovaly na úrovni států," řekl senátor za Texas John Cornyn.

Trumpova kampaň za znovuzvolení plánuje miliony dolarů na právní bitvy, v nichž chce demokratům ve změně pravidel hlasování zabránit, uvádí Politico. Podle některých komentátorů se obává také toho, že by hlasování poštou zvýšilo volební účast, což v USA obecně nahrává demokratům. Někteří republikáni však se zavedením distanční volby z bezpečnostních důvodů souhlasí.

Pandemie již nyní silně narušila průběh demokratického nominačního souboje. Některé státy zrušily prezenční hlasování a mnoho dalších odložilo primární volby či volební shromáždění na květen či červen, případně na neurčito.

Podle průzkumu společnosti Ipsos se koronaviru obává na 89 procent dotazovaných a 36 procent z nich se domnívá, že se jím v budoucnu nakazí. Trumpovy kroky proti pandemii podporuje asi 42 procent tázaných, což je zhruba o šest procent méně, než při podobném průzkumu minulý týden. Šetření se provádělo na vzorku 1116 lidí po celých USA z nichž 532 byli demokraté a 417 republikáni. Statistická odchylka se pohybuje od tří do šesti procent.