Newyorčané jsou vidět jen v parku. Víc než viru se bojí o práci, říká Češka z USA

Spojené státy mají nejvíce lidí nakažených koronavirem na světě. A nejvíce nakažených v USA je v New Yorku. Stát New York k pondělnímu ránu registroval 130 tisíc nakažených a přes 4800 mrtvých. Většina z více než osmi milionů obyvatel města teď tráví mnohem více času doma. Mezi nimi i Češka Věra Dvořáková. V rozhovoru pro Aktuálně.cz řekla, že lidi je vidět už jen v parcích.

"Většina Newyorčanů je zavřená doma a s nikým se nestýká. My ale bydlíme blízko velkého areálu Brooklyn Bridge Park, a tam lidé chodí ven. Parky jsou jediný prostor, kam lidé ještě chodí. Metro a autobusy jezdí, což je asi jedna z příčin problémů s koronavirem. Právě mezi lidmi, kteří je používají, přibývá nakažených. Ti, co musí jezdit do práce, ale samozřejmě metro potřebují," říká Dvořáková.

Podle ní je nejvíce nakažených ze sociálně slabších, chudších čtvrtí. Lidé si ale v New Yorku nespojují rozšíření nemoci covid-19 s Číňany. Americký prezident Donald Trump přitom sklidil kritiku za to, že hovoří o "čínském viru".

"Pokud vím, tak Číňany tu nikdo neřešil. Hodně se mluvilo o právníkovi, který bydlel už za hranicí New Yorku, měl koronavirus asi deset dní a stále se setkával s mnoha lidmi. Pracoval uprostřed Manhattanu a od něj se to velmi rozšířilo, na začátku nakazil mnoho osob," říká Češka. "Ale první lidé, kteří byli v New Yorku nakažení, přiletěli z Íránu, Izraele nebo Itálie."

Na rozdíl od České republiky v USA není povinné nosit roušky. Starosta New Yorku Bill de Blasio ale Newyorčany v pátek vyzval, aby si zakrývali nos a ústa, protože mohou virus přenášet, aniž by měli příznaky nemoci covid-19. Prezident Trump řekl, že rouška "není špatný nápad".

Nejdřív Američané nevěřili

"Myslím, že místní lidé nevěřili, že by infekce mohla přijít a byl by to tak velký problém. Nikdo na to nebyl připravený. Už se ale vědělo, co se děje v Itálii, takže když vystoupili starosta New Yorku Bill de Blasio a guvernér státu New York Andrew Cuomo s tím, že infekce se šíří, bylo všem jasné, jak je to vážné," popisuje situaci Věra Dvořáková.

O americké zdravotní péči nemluví příliš v dobrém. "Kdybych měla porovnat české a americké zdravotnictví, tak samozřejmě cena je nesrovnatelná. My máme štěstí, že každý rok jezdíme na léto do České republiky a zaplatíme si tam na dva měsíce zdravotní pojištění. Tady je zdravotnictví komplikované, mnoho nákladů spolyká administrativa. I když si platíte pojištění, je to desetkrát dražší než v Česku. Stejně doplácíte," říká Dvořáková.

"Člověk tomu místnímu systému moc nedůvěřuje a každý nejdříve řeší, jestli vůbec na to, co potřebuje, má peníze," dodává.

Bojí se hlavně o práci

Pandemie už začíná na Spojené státy doléhat také ekonomicky. Podle ministerstva práce v březnu zaniklo zhruba 700 tisíc pracovních míst a nezaměstnanost stoupla na 4,4 procenta z únorových 3,5 procenta. Někteří ekonomové předpokládají, že kvůli koronaviru může nezaměstnanost do poloviny roku stoupnout až na patnáct procent.

"Nálada v New Yorku je pochmurná hlavně proto, že se lidé bojí ztráty práce. Toho se bojí víc než samotného koronaviru. Mnoho místních, se kterými jsem mluvila, je ve stresu právě z tohoto důvodu. A také se bojí, co se stane s jejich penzijním pojištěním," míní Dvořáková.

Banka Morgan Stanley minulý pátek zveřejnila odhad, podle kterého ekonomika Spojených států v letošním roce klesne o 5,5 procenta. To by byl nejhlubší propad od roku 1946.

Video: Covid-19 nás zabíjí nadměrnou reakcí imunitního systému. Velké množství lidí s virem už přišlo do styku, říká Karel Drbal