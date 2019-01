Násilí pokračuje, Francouzi jdou zas do ulic. Macron hledá recept, jak na žluté vesty

Francouzský prezident Emmanuel Macron hledá recept, jak utlumit protesty žlutých vest. Ty demonstrují už dva měsíce, hlavně kvůli nespokojenosti se svou životní situací. V polovině ledna proto Macron plánuje spustit takzvanou "velkou národní debatu" o požadavcích demonstrantů. Francouzi budou moci diskutovat na internetu i přímo na setkáních s politiky.

Hnutí žlutých vest postupně oslabuje - v polovině listopadu protestovalo po celé Francii přes 250 tisíc lidí, zatímco uplynulý víkend "jen" asi 50 tisíc. Přesto může nespokojenost francouzské společnosti a nízká popularita ohrozit Macronovy hospodářské reformy.

Protesty jsou navíc stále násilné. Minulý víkend nejprve začaly poklidně, později se ale na některých místech zvrhly. Francouzská média například poukazují na video, na kterém bývalý boxer útočí na policisty. Vyšetřovatelé ho identifikovali jako sedmatřicetiletého Christophera Dettingera, kterého už policie vzala do vazby.

Demonstranti také zapalovali skútry a pokoušeli se stavět barikády, policisté proti nim použili slzný plyn.

Monsieur, vous qui avez frappé un collègue à terre, vous êtes identifié. Pour un boxeur, vous ne respectez apparement pas beaucoup de règles. Nous allons vous apprendre celles du code pénal. @EmmanuelMacron @EPhilippePM @CCastaner @NunezLaurent @DGPNEricMorvan @prefpolice pic.twitter.com/zBNcD9kWMs — Commissaires Police Nationale SCPN (@ScpnCommissaire) January 5, 2019

Macron "extrémní násilí" odsoudil. "Neútočili na mě, útočili na republiku," uvedl prezident. Francouzský premiér Edouard Philippe v reakci na násilnosti oznámil, že vláda připraví zákon, který zpřísní postihy na demonstracích. Na další akce, které se budou konat už tuto sobotu, bude dohlížet na 80 tisíc členů bezpečnostních složek, z toho pět tisíc v Paříži.

Pokračující protesty poškozují francouzskou ekonomiku a ohrožují její image v zahraničí. Francouzská vláda proto hledá způsoby, jak demonstrace utlumit. Nemá ale s kým jednat, protože hnutí žlutých vest vzniklo spontánně na sociálních sítích a nemá žádné jasné vůdce.

Une fois encore, une extrême violence est venue attaquer la République - ses gardiens, ses représentants, ses symboles. Ceux qui commettent ces actes oublient le cœur de notre pacte civique. Justice sera faite. Chacun doit se ressaisir pour faire advenir le débat et le dialogue. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 5, 2019

Každý bude moci debatovat o všem

Macron proto zkouší alternativní cesty, jak přispět ke zklidnění situace. V polovině ledna ve Francii odstartuje tříměsíční národní debata. Prezident plánuje, že ji oficiálně zahájí sám, a to zřejmě v Normandii. Vybral si tedy region, kde protesty žlutých vest patřily k nejsilnějším.

Francouzi budou debatovat na internetu i na ulici. Vláda nejprve spustí oficiální webové stránky. Ty budou obsahovat i návod, jak uspořádat debaty v regionech, například na radnicích.

Vláda už nastínila několik okruhů, o kterých se bude mluvit. Jsou to daně, ekologie, veřejné služby, přistěhovalectví, role státu nebo stav demokracie.

"La colère est montée en moi, j'ai mal réagi", le boxeur suspecté de violences sur des gendarmes s'est expliqué dans une vidéo pic.twitter.com/gWbcIPtvAw — BFMTV (@BFMTV) January 7, 2019

"Každý bude moci debatovat o všem, co mu leží na srdci. V potaz vezmeme všechno, samozřejmě s výjimkou osobních útoků a urážek," slibuje Chantal Jouannová, šéfka Národní komise veřejné debaty, tedy instituce, u které všechny náměty skončí. Ta je pak prostuduje a své závěry předloží vládě.

Prezident Macron nevylučuje, že o některých bodech vzešlých z debaty by mohl uspořádat referendum. To by se zřejmě konalo společně s květnovými volbami do Evropského parlamentu.

"Jsem přesvědčen, že národní debata je nejlepší způsob, jak Francouze opět sjednotit a dostat je za jednací stůl," řekl k tomu ministr financí Bruno Le Maire.

Macronovy reformy dráždí Francouze

Macron už žlutým vestám několikrát ustoupil. Nejprve zrušil plánované navýšení ceny pohonných hmot, pak oznámil daňové úlevy pro důchodce nebo zvýšení minimální mzdy. Ani to protesty neuklidnilo nadobro.

Přesto prezident nechce slevit ze své reformní agendy. Od svého příchodu k moci prosadil například reformu sešněrovaného pracovního trhu, která uvolňuje pravidla pro najímání a propouštění zaměstnanců. Do budoucna plánuje například změny v důchodovém systému či vyplácení sociální podpory. To vše jsou ale témata, která mohou opět rozvířit nespokojenost Francouzů.

Podívejte se na záběry z loňského prosince