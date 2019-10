Rozkaz je rozkaz. Velitelé ruského letectva si musí uklidit kanceláře, včetně květin

Hlavní velitel ruského letectva generálplukovník Sergej Surovikin nařídil svým podřízeným, aby ze stěn pracoven odstranili všechny kalendáře a dokumenty, které nejsou zarámované. V místnostech nesmí zůstat ani květiny a obrazy.

Rozkaz rozeslalo koncem září velitelství ruských Vojensko-kosmických sil, což je oficiální název vojenského letectva, a s jeho obsahem se seznámil moskevský deník RBK. Důvodem je "organizace práce velitelů".

Velitelům se "nařizuje odstranit z pracoven: květiny, nástěnné kalendáře, obrazy, nezarámované dokumenty," stojí doslova v rozkazu.

Kromě věcí, které v pracovnách zůstat nesmí, dostali velitelé stejně tak rozkazem i to, co v nich mít naopak musí. "Kvůli organizaci nepřerušované práce a řešení neočekávaných úkolů" tak musí mít po ruce tři složky papírů ve formátech A3 a A4, dvě balení obyčejných tužek a pastelek, dvě balení tenkých fixů a gelových propisek, dvě pravítka, dvě gumy a balíček samolepících lístků.

Generálplukovník Sergej Surovikin přitom není člověkem, kterého by bylo radno neposlechnout.

V čele vojensko-kosmických sil stojí Surovikin od roku 2017. Předtím velel skupině ruských vojsk v Sýrii. Je přitom prvním velitelem ruského letectva, který není pilotem.

Vystudoval vojenské učiliště v sibiřském Omsku, následně vojenskou Frunzeho akademii a akademii Generálního štábu. Sloužil v Afghánistánu, Tádžikistánu a Čečensku. Za své angažmá v Sýrii obdržel titul Hrdina Ruska.

Zakázaná erotika i kasárna nažluto

Současný rozkaz je podle šéfredaktora vojenského časopisu Arsenal Otěčestva Viktora Murachovského pokusem změnit vnější vzhled pracoven podle osobních preferencí hlavního velitele. "Existuje staré armádní přísloví: Je jedno, že to vypadá hnusně, ale musí to být hnusné stejně. Podobné rozkazy v zásadě nejsou nijak vzácné," říká Murachovskij.

"Já jsem sloužil počátkem devadesátých let, kdy začaly vycházet první erotické časopisy, a samozřejmě si vojáci nahotinky vystřihovali a věšeli na zdi. Včetně některých velitelů. Jenže pak to uviděl nějaký generál a řádil. Všechno muselo pryč. Za pár měsíců ale nakladatelství ministerstva obrany vydalo kalendář s dívkami, které měly na sobě z uniformy maximálně čepici, a to už bylo povolené. Dnes by to nejspíš neprošlo," směje se někdejší voják základní služby Maxim Starověrov.

Zdaleka ale nejde jen o nástěnné kalendáře. "Dlouholetý ministr obrany Sovětského svazu Dmitrij Ustinov někdy na přelomu 70. a 80. let vydal rozkaz, že všechny kasárny po celé zemi musí být natřené stejnou žlutou barvou. Nikdo nevěděl, proč zrovna žlutou a kvůli čemu, ale stejně je přebarvili. Trvalo to skoro rok, protože si jen spočtěte, kolik bylo v Sovětském svazu kasáren, ale udělalo se to. Rozkaz je rozkaz," dodává Viktor Murachovskij.