Zahraničí

Ve Vysokých Tatrách zahynuli pod lavinou dva turisté z Maďarska

ČTK

Dva maďarští turisté v pátek zahynuli na Slovensku při pádu mohutné laviny, která se krátce po jedenácté hodině dopoledne uvolnila v oblasti Zlomiskové doliny pod vrcholem Tupá ve Vysokých Tatrách. Informoval o tom server sme.sk, podle nějž se jednalo o dva muže ve věku 30 a 37 let.

Lavina - ilustrace
Ilustrační fotoFoto: Thinkstock
Na místo ihned po pádu laviny vyrazili záchranáři, dvojici mužů už ale nedokázali pomoci, napsal server noviny.sk. Případem se zabývá policie, která uvedla, že zatím s ohledem na probíhající vyšetřování nemůže poskytnout bližší informace.

