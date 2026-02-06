Ve Vysokých Tatrách zahynuli pod lavinou dva turisté z Maďarska

Dva maďarští turisté v pátek zahynuli na Slovensku při pádu mohutné laviny, která se krátce po jedenácté hodině dopoledne uvolnila v oblasti Zlomiskové doliny pod vrcholem Tupá ve Vysokých Tatrách. Informoval o tom server sme.sk, podle nějž se jednalo o dva muže ve věku 30 a 37 let.
Na místo ihned po pádu laviny vyrazili záchranáři, dvojici mužů už ale nedokázali pomoci, napsal server noviny.sk. Případem se zabývá policie, která uvedla, že zatím s ohledem na probíhající vyšetřování nemůže poskytnout bližší informace.
ŽIVĚCurleři prohráli i čtvrtý zápas, Český dům otevřeli dva prezidenti
Sledujte s námi dnešní dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Běh poslanců na Hrad. Nebo vypnutí výtahu. Ministr sportu začal "boj" s pohodlností
V první chvíli nebylo úplně jasné, co může mít společného šéf Poslanecké sněmovny Tomio Okamura s ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným - postávali u schodů, kde se chystali zahájit jednu společnou kampaň. Vyjasnilo se po chvíli, když se objevil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Neobvyklá "akce schody" mohla začít. A po ní i škodolibé reakce.
Obamovi jako lidoopi. Trump sdílel rasistické AI video, strhl bouři
Americký prezident Donald Trump čelí ostré kritice poté, co na své platformě Truth Social sdílel v pátek video vytvořené umělou inteligencí, které vyobrazuje jeho předchůdce v Bílém domě Baracka Obamu s manželkou Michelle jako lidoopy. Ve videu navíc zazní několikrát vyvrácené konspirační teorie o zfalšovaných volbách.
ŽIVĚEvropská komise navrhla dvacátý balík sankcí proti Rusku, cílí na energetiku a obchod
Evropská komise navrhla nový, již dvacátý balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, finanční služby a obchod. Oznámila to v pátek předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Omezení zahrnují například úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy a nové zákazy dovozu kovů, chemikálií a kritických minerálů, na které se dosud sankce nevztahují.
Letiště paralyzoval mrznoucí déšť. Komplikace s příletem měl i Merz
Mezinárodní letiště u Berlína v pátek dopoledne nefungovalo kvůli mrznoucímu dešti. Letadla nemohla vzlétat ani přistávat. Provoz se podařilo obnovit až po poledni, první letadlo odletělo krátce po 13:00, řekl mluvčí agentuře DPA. Rušení letů a velká zpoždění hlásilo Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER) už i ve čtvrtek.